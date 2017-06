A Fundación Semana Verde de Silleda acollerá en setembro unha nova edición do encontro Xuventude Galicia Net

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, e o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, asinaron este martes un convenio para o desenvolvemento do encontro informático 'Xuventude Galicia Net', que terá lugar no recinto feiral Semana Verde de Silleda (Pontevedra) do 8 ao 10 de setembro.

Rueda e Rey Varela Xuventude Galicia Net | Fonte: Europa Press

A Xunta potencia así a organización de actividades lúdicas e culturais vinculadas ás novas tecnoloxías, que teñen unha gran demanda por parte da mocidade galega. Neste caso, cabe destacar a entrada no certame de R-Euskaltel, o que permitirá quintuplicar a velocidade de conexión, con máis de 1.000 postos.

Segundo indicou a Xunta, 'Xuventude Galicia Net' fomenta valores como a participación, a formación, a innovación ou o emprendemento, que "entroncan coa política en materia de mocidade da Xunta".

A iniciativa conta con diversas temáticas, que abordan a tecnoloxía desde todas as perspectivas, e é un punto de encontro para a mocidade co obxectivo de que compartan as súas experiencias no campo da tecnoloxía. Todo isto inclúese na "aposta" da Fundación Semana Verde de Galicia polas novas tecnoloxías, o lecer electrónico e os e-sports (deportes electrónicos), que experimentaron un importante crecemento nos últimos anos.

'Xuventude Galicia Net' está considerada "a maior party informática de Galicia", na que os asistentes poderán gozar de forma ininterrompida dun posto con conexión de altas prestación para o seu equipo informático, con dereito a acampar no interior do pavillón e a participar en diversas actividades.

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, destacou que este evento "constitúe un marco idóneo para que a mocidade póidase achegar á sociedade da información e ao manexo das novas tecnoloxías, sobre a base da interacción e o intercambio de experiencias".

"Vivimos nunha sociedade cada vez máis dependente da tecnoloxía da información, un progreso que debe ir parello a unha educación e formación tanto lectiva como non formal da xente nova, que é usuaria destas novas ferramentas", dixo.