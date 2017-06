O subsecretario do Interior, Luís Aguilera, pediu manter a "máxima alerta" este verán para evitar os incendios forestais e insistiu no necesario "compromiso de todos", as administracións e os cidadáns, especialmente este verán, de altas temperaturas e falta de choivas acumuladas.

Reunión do Comité Estatal de Loita contra os Incendios | Fonte: Europa Press

Entre outros, as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado colaborarán coas comunidades autónomas na prevención, investigación e extinción de incendios. As patrullas de vixilancia e equipos do Seprona (Servizo de Protección da Natureza), así como as unidades de Cabalaría de Garda Civil e Policía Nacional, que reforzan a súa presenza no verán en zonas de alta incidencia de sinistros como Galicia.

Pola súa banda, o Ministerio de Defensa colabora coa Xunta de Galicia en labores de prevención a través da Operación 'Centinela Gallego', cuxo convenio se subscribirá proximamente.

No marco do Comité Estatal de Coordinación de Incendios Forestais, Aguilera lembrou que as condicións meteorolóxicas previstas obrigan a manter a "máxima coordinación" entre as distintas administracións e os cidadáns para evitar os incendios forestais.

Na reunión, presidida polo subsecretario do Interior e pola directora xeral de Desenvolvemento Rural e Política Forestal, Esperanza Orellana, e o director xeral de Protección Civil e Emerxencias, Juan Díaz Cruz, expuxéronse os medios estatais destinados á campaña contra o lume deste verán, que se reforzarán con dous avións máis de comunicacións e observación (ACO) e o uso de novas ferramentas tecnolóxicas como drones.

Á reunión do Comité Estatal de Coordinación sobre Incendios Forestais asistiron representantes dos distintos organismos involucrados na campaña. Prevese que sexa con poucas choivas, altas temperaturas e cun déficit hídrico significativo acumulado ao longo dos primeiros meses do ano.

Por iso, solicitou "o máximo esforzo de coordinación" e o "compromiso de toda a sociedade" para loitar contra os incendios forestais, que supoñen a perda dun patrimonio común que hai que conservar para as xeracións futuras e insistiu en que a maior parte dos casos teñen a súa orixe na acción directa do home.

MEDIOS ESTATAIS

Así, os medios estatais da campaña de 2017 para apoiar ás comunidades autónomas, competentes na materia polas súas competencias de protección civil e xestión forestal, e para a axuda internacional cando sexa requirida, estarán compostos practicamente por un dispositivo similar, aínda que se reforzará con dous avións máis de Comunicacións e Observación (ACO), en total catro, e novas ferramentas tecnolóxicas como drons.

O Ministerio do Interior colabora, a través de Protección Civil e Emerxencias, co Centro Nacional de Emerxencias, un seguimento diario das situacións declaradas e fornece información actualizada a todos os órganos implicados para facilitar a toma de decisións. Tamén pon a disposición o sistema de detección satelital, a partir do que se poden realizar simulacións da evolución dos incendios detectados.

Tamén coordina a achega de medios internacionais, a través do Mecanismo de Protección Civil da Unión Europea, e é punto focal do Sistema Europeo Copérnico para cartografía satelital da Terra en xestión de emerxencias.

Como novidade, esta campaña integraranse dous medios aéreos de Castela-A Mancha na capacidade europea de resposta ante emerxencias. Os medios estarán dispoñibles entre o 15 de xuño e o 15 de setembro para o Mecanismo Europeo de Protección Civil agás que haxa circunstancias de risco en Castela-A Mancha.

Entre o 15 de xuño e o 31 de outubro, a Dirección Xeral participa cada semana nunha videoconferencia do Centro Europeo de Resposta e Coordinación (ERCC) xunto a países do arco mediterráneo (Francia, Portugal, Italia, Grecia, e Croacia) para realizar un seguimento da tempada de incendios nesta zona.

Os helicópteros da Dirección Xeral de Tráfico informarán da situación das estradas afectadas, e as Forzas de Vixilancia da Agrupación de Tráfico da Garda Civil xunto cos Centros de Xestión de Tráfico prestan apoio operativo.

Mentres, a Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural e Política Forestal do Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente financia e coordina numerosos medios aéreos e terrestres, e realiza accións de prevención e extinción de incendios. En total, dispón de 37 bases repartidas por toda España e conta con 70 medios aéreos.

Ademais, este ano, aos dous avións de comunicación e observación (ACO) do Mapama, súmanse outros dous que están localizados en Rosinos (Zamora), Talavera la Real (Badaxoz), Zaragoza e Alacante. Outra novidade serán catro vehículos aéreos non tripulados de reforzo para uso nocturno situados en León, Zaragoza, Cáceres e Albacete. Todos os medios poderán ser utilizados en calquera parte do territorio nacional.

1.400 EFECTIVOS DA UME

Desde o Ministerio de Defensa, participará a Unidade Militar de Emerxencias (UME) nos labores de extinción e no apoio operativo e loxístico, a solicitude das comunidades autónomas a través da Dirección Xeral de Protección Civil e Emerxencias.

En total, participan 1.400 efectivos en intervencións de ataque directo ao lume, integrados en 28 seccións, e 1.500 en funcións de apoio loxístico, xunto aos correspondentes medios materiais. A UME pode despregar o seu persoal en calquera punto do territorio nacional nun tempo máximo de 4 horas. Este Ministerio tamén pon a disposición os avións do 43 Grupo de Exército do Aire.

Con datos ata o 31 de maio de 2017, no que vai de ano arderon 38.200 hectáreas, unha cifra que está por encima da media da última década pero lonxe dos anos con máis sinistros.

En total, notificouse 201 incendios forestais este ano ao Centro Nacional de Coordinación e Seguimento de Emerxencias (CENEM). Destes, 10 tiveron consecuencias directas para Protección Civil.

O suceso máis grave refírese ao incendio ocorrido en Robleda, Zamora, no que faleceu unha muller. O Goberno destaca tamén os dous incendios de Granada e outro en Formentera que requiriron evacuacións preventivas e outros dous que provocaron cortes de estrada e danos en infraestruturas.

No que vai de ano, a UME foi mobilizada en catro incendios: o 15 de marzo en Veiga de Espinareda (León); o 18 de abril en Ponferrada (León); o 20 de abril en Santa María la Real de Nieva (Segovia) e, tamén, en Narón-Ferrol (A Coruña).

Á reunión asistiron representantes das Direccións Xerais de Protección Civil e Emerxencias, Garda Civil, Policía e Tráfico do Ministerio do Interior; Dirección Xeral de Política de Defensa e da Unidade Militar de Emerxencias do Ministerio de Defensa; Axencia Estatal de Meteoroloxía e Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural e Política Forestal do Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, así como responsables do Departamento de Seguridade Nacional de Presidencia do Goberno.