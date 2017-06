A Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade iniciará o vindeiro xoves a vacinación gratuíta fronte a Hepatite A en os centros de saúde a adultos que pertenzan aos grupos de risco prioritario, dado o "aumento significativo" de casos desta patoloxía.

Segundo informou a Xunta, a incidencia desta infección incrementouse de forma relevante desde o pasado ano, con cinco casos ata mediados de xuño en 2016 fronte a 22 en este mesmo período de 2017. O contaxio afecta sobre todo o colectivo de homes que teñen sexo con homes e, fundamentalmente, a persoas de entre 20 e 44 anos. Esta situación tamén se está dando noutros lugares de España e Portugal.

Tendo en conta esta situación, e tamén que nestes próximos meses de verán van ser necesarias un maior número de dose para cubrir a vacinación a viaxeiros a zonas de risco, a Consellería de Sanidade decidiu reforzar a profilaxis en grupos de risco.

Só se inmunizará a persoas pertencentes aos grupos de risco: todos aqueles que teñan contacto estreito con persoas con hepatites A, persoas con hepatopatía crónica, persoas que recibiron ou están a esperar un transplante hepático, persoas con condutas sexuais de maior risco, dependentes de drogas inxectables, persoas con risco ocupacional e viaxeiros non inmunes que se desprazan a zonas de alta ou moderada endemicidad de hepatite A.

A "epidemia", que se está producindo sobre todo entre homes que teñen sexo con homes, fai considerar leste o grupo inicial prioritario. Sempre que sexa posible, Sanidade recomenda realizar seroloxía para determinar a susceptibilidade en nados con anterioridade a 1977.

HEPATITE A

Hepatite A é unha enfermidade infecciosa aguda producida polo virus do mesmo nome. As manifestacións da enfermidade abarcan desde un período de síntomas inespecíficos, como falta de apetito, náuseas e malestar xeral, ata a ictericia (cor amarela na pel e mucosas) e signos de lesión hepática, con hepatite fulminante en menos do 0,5% dos casos.

A enfermidade, que ten un período de incubación de entre 15 e 50 días, coa media en 28-30 días, adoita ser moi leve en nenos e máis grave nos adultos, nos que non é rara a hospitalización.

O modo máis común de transmisión do VHA é persoa a persoa, por vía fecal-oral, e as epidemias adoitan relacionarse co consumo de auga contaminada, de alimentos contaminados polos manipuladores infectados, de moluscos crus ou mal cociñados collidos en augas contaminadas e de vexetais, como leitugas e froitas contaminadas.

Con todo, a día de hoxe, dadas as melloras nas condicións hixiénicas da sociedade, o mecanismo máis común de transmisión en Galicia e España adoita ser polas relacións sexuais oroanales ou oroxenitais.