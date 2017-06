Vigo e A Coruña terán voos a Arxentina

Aerolíneas Arxentinas voará a cinco novos destinos europeos grazas á ampliación a partir de xullo do acordo de código compartido que ten con Air Europa, entre eles A Coruña e Vigo vía Madrid.

AEROLÍNEAS ARXENTINAS | Fonte: Europa Press

O Goberno de Arxentina ratificou a ampliación este acordo asinado entre as aerolíneas de ambos os países no ano 2014 durante o Foro de Negocios Arxentina-Portugal que tivo lugar esta semana no Palacio de San Martín de Buenos Aires, no marco da visita do primeiro ministro de Portugal, Antonio Costa, segundo informa o diario arxentino 'A Nación'.

Esta extensión implica que a partir de xullo de 2017 os pasaxeiros de Aerolíneas Arxentinas poderán voar a Lisboa, Bilbao, Vigo e A Coruña vía Madrid e a Palma de Mallorca vía Barcelona.

Os pasaxeiros de ambas as aerolíneas beneficiaranse con conexións máis áxiles a estes destinos en código compartido, co seu itinerario emitido nun mesmo billete cun único código, con cartón de embarque e envío de equipaxe ao seu destino final no aeroporto de orixe. Así mesmo, poderán acumular millas nos programas de viaxeiro frecuente Aerolíneas Plus ou Air Europa SUMA.

O acordo establece a comercialización conxunta de todas as rutas operadas por ambas as compañías entre España e Arxentina: Buenos Aires-Madrid con dous voos diarios, Buenos Aires-Barcelona e Córdoba-Asunción-Madrid.

Para Air Europa, o acordo incorpora a posibilidade de ofrecer en código compartido rutas operadas por Aerolíneas Arxentinas e Austral, vía Córdoba, a Rosario, Salta, Bariloche, O Calafate e Ushuaia e vía Ezeiza a Montevideo e Santiago de Chile.

"A revolución dos avións que estamos a levar a cabo implica que máis arxentinos voen. O crecemento e desenvolvemento de Aerolíneas Arxentinas é, xunto ao investimento en infraestrutura e a chegada de novas aerolíneas, un do tres alicerces fundamentais do plan", explicou o ministro de transporte arxentino, Guillermo Dietrich.