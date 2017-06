O Eurogrupo será informado este xoves sobre a resolución do Popular

Os ministros de Economía e Finanzas da eurozona (Eurogrupo) serán informados este xoves sobre a resolución de Banco Popular e a súa posterior venda a Banco Santander, a primeira dunha entidade financeira coas normas europeas que se aprobaron tras a crise financeira co obxectivo de evitar os rescates con diñeiro público, segundo informaron fontes comunitarias.

Os titulares de Economía dos países da eurozona comezarán a súa reunión en Luxemburgo cun "punto curto de información" sobre a resolución do banco español a cargo da presidenta da Xunta Única de Resolución (JUR), Elke König, a vicepresidenta do Consello de Supervisión, Sabine Lautenschläger, e da Comisión Europea.

A recente resolución de Popular mostra que o marco europeo "funciona" e "foi ben aplicado", segundo sinalou un alto funcionario do Eurogrupo, que tamén recoñeceu que a intervención do banco español foi "inesperada" posto que cando se deseñaron as normas asumíase que as resolucións terían lugar durante o fin de semana.

Así, as mesmas fontes apuntaron que as discusións que os socios do euro xa tiveron a nivel técnico sobre a resolución de Popular reflicten a opinión de que o sistema "funcionou ben" e mesmo "sorprendentemente ben" tendo en conta que se executou entre o martes e o mércores.

Ademais, preguntadas pola falta de liquidez que provocou a caída de Popular despois de aprobar o últimos test de tensión da Autoridade Bancaria Europea (EBA), as mesmas fontes afirmaron que a liquidez bancaria non se move a un ritmo "glacial" senón que "desafortunadamente" pode "ir e vir moi rápido".

O Executivo comunitario pronunciouse o xoves pasado sobre a resolución de Banco Popular e destacou que se tratou dun "exame aprobado con éxito" e que ademais se executou con "fortes limitacións de tempo".

"Foi a primeira vez que se resolve un banco baixo o Mecanismo Único de Resolución (MUR) na Unión Bancaria. Fíxose durante a noite, baixo fortes limitacións de tempo e cremos que este exame se aprobou con éxito", apuntou nunha rolda de prensa o vicepresidente da Comisión Europea Valdis Dombrovskis.