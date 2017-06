Educación propón ás universidades adiantar a proba de 'selectividade' de setembro a xullo a partir de 2019

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria expuxo este martes ás universidades galegas estudar un adianto da proba extraordinaria de acceso aos estudos superiores, a 'selectividade' do mes de setembro, ao mes de xullo. Unha medida que, en caso de materializarse, aplicaríase a partir de 2019.

Fotos Xunta. Consello Universidades | Fonte: Europa Press

A Xunta propuxo ao Consello Galego de Universidades iniciar as conversacións a partir do verán, no próximo mes de setembro, co fin de estudar a posibilidade de acometer este adianto.

A pesar diso, esta modificación afectaría o alumnado de bacharelato do curso 2018/2019, polo que contaría con tempo suficiente para coñecer os cambios con anterioridade.

Ademais de para evitar un prexuízo aos alumnos, Educación cre necesario darse o tempo suficiente para "alcanzar o máximo consenso" posible ao redor desta medida, atendendo ademais aos posibles acordos que se tomen no marco do Pacto Educativo que se está negociando no Estado.

No caso de materializarse, a administración educativa adaptaría as probas de recuperación de 2º de bacharelato ás datas nas que a proba de acceso realizásese.

Doutra banda, o pleno do CGU abordou o informe sobre o proxecto de decreto polo que se fixan os prezos públicos das universidades, que se conxelan un ano máis no período 2017-2018.

TÍTULOS

Tamén se deu informe favorable de autorización de implantación do máster en Edificación Sustentable (UDC), Fotónica e Tecnoloxías do Láser (UDC), Innovación en Nutrición, Seguridade e Tecnoloxía Alimentaria (USC), en Fotónica e Tecnoloxías do Láser (UVigo) e Xestión Ambiental na Industrial (UVigo).

Recibiron autorización, á súa vez, o Programa Oficial de Doutoramento en Protección do Patrimonio Cultural (USC), os programas oficiais de doutoramento en Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento, en Creatividade e Innovación Social e Sustentable e en Protección do Patrimonio Cultural, da UVigo. No caso do máster universitario en Enxeñaría Industrial (UDC), a autorización está pendente dá resolución de verificación da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG).

Entre outros asuntos, deuse o visto e prace á creación na USC das Escolas de Doutoramento Internacional en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e Xurídicas en Campus Terra, en Ciencias da Saúde e en Ciencias e Tecnoloxía. Esta nova estrutura englóbase no Centro Internacional de Estudos de Doutoramento e Avanzados da USC.

Tamén, ofertaranse 799 prazas para o practicum de Máster universitario en profesorado de ESO e Bacharelato, FP e Ensino de Idiomas, 240 na USC, 195 da USC e 280 da Uvigo, ademais de 84 da UNED, entre outros temas.