Pediatras do Hospital Quirónsalud A Coruña alertan da importancia do protector solar en menores

O Hospital Quirónsalud A Coruña e a Fundación Quirónsalud, sumáronse este martes á celebración do Día Europeo do Cancro de Pel, que se conmemora nesta xornada, cunha mesa informativa na que pediatras do centro xunto cunha representante de Avene lembraron a importancia da protección solar entre os máis pequenos.

Foto Día Europeo Do Cancro De Pel Quirónsalud A Coruña | Fonte: Europa Press

Respecto diso, e coincidindo coa instalación desta mesa informativa, o doutor Ramiro Blanco, pediatra do Hospital Quirónsalud A Coruña, manifestou que é importante "reforzar a protección da pel, facendo especial fincapé cando o neno vai estar ao aire libre durante gran parte do día".

Respecto diso, incidiu en que "debido a que os nenos son especialmente vulnerables ás radiacións do sol, é importante aplicar fotoprotector solar, 15 a 30 minutos antes da exposición e repetir cada dúas horas ou despois do baño, tras secarse coa toalla"

OUTRAS RECOMENDACIÓNS

Por outra banda, desde o hospital lembran que nas excursións escolares é recomendable que o neno leve "a indumentaria adecuada, incluíndo chapeus e lentes de sol con protección próxima ao 100% fronte a UVA e UVB".

Tamén aconsellan evitar a exposición solar directa nas horas centrais do día, entre as 12,00 e as 16,00 horas, e utilizar crema de protección solar alta.