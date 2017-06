Guadi Galego, Nave, Raiba e Os Amigos dos Músicos participarán no Festigal 2017

A XVI edición do FestiGal traerá ao campus Sur de Santiago a artistas como Guadi Gallego, Nave, Raiba, Os Amigos dos Músicos e Son da Rúa para, que actuarán na véspera do Día dá Patria Galega para reivindicar "un país normalizado neste espazo político, social, musical e cultural".

Tania Ameneiro, da Fundación Galiza Sempre, anunciou este martes as bandas participantes e agradeceu ao voluntariado que traballa na organización do FestiGal e ao autor do cartel deste ano, Leandro Lamas.

A xornada do 24 de xullo comezará cunha sesión de DJ con Bigote Mix, Son da Rúa, Os Amigos dos Músicos, Guadi Gallego, Nave, como banda de referencia do rock galego, e Raiba, que traerá o seu último disco, 'Marxinación'.

Alberte Fernández, de Galiza Nova, explicou que os gañadores do concurso 'Novos Valores', Son da Rúa, participaron co tema en ton humorístico 'O galego non mola', para denunciar a situación deste idioma.

Para o 25 de xullo, os responsables do FestiGal realizan unha aposta en feminino no café concerto cunha exhibición de 'regueifeiras' por cortesía da asociación Oral. O punto máis cómico e desenfadado virá da man de Isa Risco, co seu espectáculo 'Nabiza Girl'.

No apartado musical, o público poderá descubrir o proxecto de Áureas 'En Voga', un concerto-espectáculo deseñado para viaxar ás músicas dos anos 20. A proposta terminará coas voces das Tanxugueiras.