A Xunta propón incluír o Parque Nacional das Illas Atlánticas na lista de zonas húmidas Ramsar

A Xunta deu un paso máis na protección e conservación do Parque Nacional das Illas Atlánticas a través da proposta para a súa inclusión na 'Lista de zonas húmidas de importancia internacional' Ramsar.

A Consellería de Medio Ambiente xustifica mediante un informe que o parque cumpre con sete do nove criterios que establece o Convenio Ramsar para ser considerado zona húmida de interese internacional.

Así, o departamento autonómico considera que este espazo natural, comprendido polo catro arquipélagos, constitúe unha "excelente representación" das zonas húmidas mariñas e costeiras do litoral atlántico ibérico e destaca a existencia dunha "ampla rede de covas mariñas", exemplo representativo dos recursos hídricos subterráneos, ou a presenza de "importantes colonias de cría de gaivota patiamarilla e corvo mariño moruño", que superan os 20.000 individuos.

Ademais, as augas mariñas do Parque Nacional das Illas Atlánticas albergan "unha elevada diversidade de especies de peixes", que as converten nunha "zona crave" para a súa alimentación e reprodución.

Segundo a Xunta, o Parque Nacional destaca pola importancia dos seus valores naturais, que son os que "precisamente o fan un firme candidato para formar parte da Lista Ramsar".

VALORES

Desta maneira, sobresaen as súas augas mariñas de escasa profundidade e leitos mariños submareales, que supoñen o 20 por cento do territorio, cuxas características físicas e ecolóxicas posibilitan "o mantemento dunha significativa variedade de algas entre as que se refuxian gran cantidade de peixes e moluscos".

Igualmente, o litoral, de grande interese xeomorfolóxico, confire ao lugar "unha elevada espectacularidade paisaxística" e constitúe o medio natural "máis complexo no que a interacción entre os elementos terrestres e mariños permiten o establecemento de diferentes tipos de zonas húmidas".

No espazo proposto foron inventariadas un total de 49 covas mariñas cuxos 1.700 metros de galerías resultan moi representativos das zonas húmidas mariñas e costeiras formados en sistemas hídricos subterráneos.

Tamén existen polo menos 16 especies con alto grao de ameaza asociados a ambientes húmidos, entre os que destacan exemplares de flora, as tartarugas mariñas e aves nidificantes.