Representantes de colectivos animalistas entregaron este martes no Parlamento un total de 18.000 firmas que lles avalan para pedir á Xunta que modifique o anteproxecto de lei de benestar animal, que ven "francamente mellorable".

En declaracións aos medios a continuación, María Teresa Jardón, da Asociación de Amigos dos Animais, fixo fincapé en que "a maior parte" deste tipo de colectivo "rexeitan" o texto presentado.

E é que, como subliñou, ten "numerosos puntos de especial gravidade", como o que prohibe alimentar aos animais abandonados.

Con todo, este artigo xa foi modificado e non prevé multas a quen dea comida a unha mascota, a condición de que despois trasládea a un centro no que se verifique se ten microchip e a quen pertence.

Outro aspecto no que reparou Jardón é na redución do tempo para recoller un animal extraviado, que pasa --dixo-- de 21 días a tres; e tamén censurou que "persistan as cadeas, aínda que é malos tratos", en referencia aos cans permanentemente atados.

CABALOS E GATOS

A continuación, sinalou que o título da lei vixente versa sobre os animais en catividade, mentres a futura norma só atende aos de compañía. "E moitos quedan desasistidos", evidenciou, en alusión aos cabalos domésticos, entre outras especies, que "quedan ao arbitrio do que queiran facer con eles os seus donos".

De igual modo, criticou que só se obrigue a pór chip aos cans e non aos gatos, pois iso dificulta o seu recoñecemento e localización en caso de extravío.

Adicionalmente, mostrouse en desacordo con que "se penalice de forma moi grave" ás persoas con máis de cinco animais. "Non se pode sancionar iso, senón que non estean en condicións", rebateu Jardón, para instar á Xunta a "perseguir a síndrome de Noé" doutro xeito.

Tampouco comparte, como ela mesma indicou, que as asociacións animalistas deban ter a consideración de "utilidade pública" para recibir doazóns, pois suporá un prexuízo ás de pequeno tamaño.

Así mesmo, rexeitou que o Goberno galego pretenda "atribuír" aos concellos "a potestade máxima" na protección dos animais. A "gravidade", á súa entender, reside en que "cada alcalde ten un criterio particular" e en que, ademais, non dispón de "suficientes" medios económico. "A Xunta non se pode desentender", sentenciou.

VISIÓN DE EN MAREA

Pola súa banda, o deputado de En Marea Pancho Casal, quen acompañou aos animalistas no rexistro das súas peticións na Cámara, incidiu en que ao anteproxecto normativo fáltalle a dotación económica. Sen iso, advertiu, será "auga de borrajas".

E, tras constatar que as 18.000 firmas presentadas demostran que "non houbo un debate plural e amplo", apelou ao Goberno autonómico para que acepte as súas 65 emendas.

De incluílas, como destacou, converteríase en "unha lei progresista" e nunha "referencia" a nivel do Estado; mentres que, actualmente, ten unha decena de artigos "absolutamente regresivos" mesmo sobre a normativa vixente desde hai 24 anos.