A CNMV recomenda a investidores e entidades analizar a información de Pescanova tras dispararse en Bolsa

A Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) recomendou a investidores e entidades de crédito, empresas de servizos de investimento, asesoras e intermediarios analizar con "detemento" a información da 'vella' Pescanova, despois de que a firma disparouse en Bolsa nos últimos días tras estar suspendida de cotización durante catro anos, segundo informou nun comunicado.

En concreto, a CNMV fixo un recordatario tras os volumes de negociación e a evolución que experimentou a cotización da acción da antiga Pescanova nos últimos días, xa que tras caer o pasado mércores un 95%, rexistrou subidas de ata o 200% no que vai de semana.

Desta forma, o organismo remite a analizar a información da compañía do pasado 1 de xuño, cando se presentou un resumo de especial interese, incluídos datos financeiros seleccionados sobre a compañía e información sobre transaccións recentes anteriores ao levantamento da suspensión.

Nesa información, a compañía alertaba de que tras estar suspendida a cotización das accións por máis de tres anos poderíase producir unha "venda masiva de accións" nos primeiros días ou semanas de cotización, o que traería consigo unha "gran volatilidade de prezos" da acción e que os seus títulos se estaban negociando fóra de mercado a un prezo de 0,03 euros.

Self Bank sinalou que a "especulación" se apoderou da cotización da compañía ao longo do martes, unha xornada na que se negociaron 47 millóns de títulos a pesar de que a firma só conta con 28 millóns de accións.

A 'vella' Pescanova continuou este martes coa súa remontada tras rebotar un 66,6% ao peche para pechar a un prezo de 2,05 euros, lonxe aínda dos 5,91 euros aos que deixou de cotizar en marzo de 2013.

En concreto, a sociedade de carteira, que conta con 1,6% de Nueva Pescanova, iniciou a sesión cunha alza do 44% e posteriormente ampliou as ganancias ata 123,9%, tras pechar o luns cun avance superior ao 180%.

Así, a firma está valorada en preto de 54 millóns de euros en función dos actuais prezos de mercado, aínda moi por baixo dos 170 millóns de euros de capitalización no momento da suspensión da cotización fai máis de catro anos.

A firma regresou o pasado mércores ao Mercado Continuo cun esborralle superior ao 95%, que ao día seguinte moderou ao 15%, despois de que a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) decidise levantar a suspensión cautelar, acordada o pasado 12 de marzo de 2013, tras detectarse discrepancias entre a súa contabilidade e as cifras de débeda bancaria que podían ser "significativas".

Tras as perdas dos dous primeiros días, as accións da antiga Pescanova investiron a tendencia e comezaron a remontar, con subidas do 90% o pasado venres e do 180% onte.