O Colexio de Xornalistas denunciou "numerosas trabas" por parte da Policía á cobertura informativa da manifestación do pasado sábado en Santiago de Compostela contra o desaloxo do edificio okupado polo colectivo Escárnio e Maldizer.

Manifestación E Cargas Policiais En Santiago | Fonte: Europa Press

Nun comunicado, censura que no momento no que os antidisturbios entraron a desaloxar ás persoas que okuparon o patio do antigo colexio Peleteiro "obrigouse a todos os profesionais da comunicación a situarse detrás do cordón policial", "nunha situación na que dificilmente podían informar sobre uns feitos que se estaban producindo a case 100 metros de distancia e nun espazo non visible desde o punto de vista no que se atopaban".

Respecto diso, refírese a unha denuncia dunha xornalista colexiada que sinala que a reclamación de identificacións por parte de axentes aos profesionais da comunicación "era continua", "mesmo por parte de presuntos axentes que vestían de paisano e que non presentaban ningún tipo de credencial".

"Un destes supostos axentes, que se negou en todo momento a identificarse, tentou mesmo arrebatarlle a cámara á denunciante, ela si correctamente acreditada, nunha clara tentativa de coartar o dereito fundamental á liberdade de información", agrega o Colexio.

Ademais, o Colexio de Xornalista critica que ten constancia doutras accións contra o labor de xornalistas que cubrían a manifestación como "agresións con porras por parte dos corpos antidisturbios, ameazas con sancións administrativas por fotografar policías ou a imposición do borrado de imaxes a un reporteiro gráfico".

Sobre este extremo, subliña que "non é necesario ningún tipo de identificación para exercer a profesión", posto que "o uso de chaleco é un acordo entre Interior e unhas asociacións privadas que non obriga a toda a profesión".

Nesta liña, apunta que, "independentemente de que algunha destas accións policiais poidan ou non estar amparadas por lexislacións como a denominada lei mordaza" --criticada no seu momento polo Colexio de Xornalistas-- o libre exercicio de xornalistas "é un dos alicerces do Estado de Dereito" e as trabas ao seu traballo "redundan nun déficit democrático".