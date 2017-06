O Consello da Cultura e o Pen Club analizan a proxección exterior da literatura galega a través de Casares

Marilar Aleixandre e Bieito Iglesias participarán este mércores en Santiago na mesa redonda 'Carlos Casares e a proxección exterior da nosa literatura', unha actividade organizada polo Consello da Cultura Galega e polo Pen Club para recuperar o papel que Casares, homenaxeado este ano no Día das Letras Galegas, desenvolveu como embaixador da cultura e a literatura de Galicia.

Na mesa redonda, presentada por Dolores Vilavedra, falarase da dobre acción de Casares. Por unha banda, como autor, xa que moitas das súas obras narrativas editáronse noutras linguas. Ademais, tamén se exporá a importancia que desempeñaron os Encontros en Verines, a tradicional cita literaria que se produciu no Casarón do mesmo nome en Pendueles (Asturias) e na que se reunían destacados escritores e críticos literarios de toda España para debater sobre un tema común.

O Consello da Cultura Galega conta cunha liña de Acción Exterior marcada por unha intensa actividade institucional, que se concreta en convenios de colaboración con distintas universidades estranxeiras e outras institucións, pero tamén en encontros, conferencias, exposicións ou publicacións.

No marco desta área de actuación participou en actividades de ámbito cultural como a Feira do Libro de Göteburgo, á que leva as súas últimas publicacións, así como unha mostra da cultura galega actual nun espazo compartido co Instituto Ramón Llul, co Etxepare e co Cervantes; ou a Líber, celebrada en Barcelona, a onde acudiu nun dobre espazo.