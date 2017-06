Zas (A Coruña) acollerá os días 4 e 5 de agosto unha nova edición do seu festival de música folk

A XXXIV edición da Carballeira de Zas celebrarase os días 4 e 5 de agosto presentando, como cabezas de cartel, ao grupo de folk-metal Korpiklaani.

Foto Presentación Zas Carballeira 2017, Np+Cartel+Dossier | Fonte: Europa Press

A presentación tivo lugar na cidade herculina nun acto que contou coa presenza do tenente de alcalde de Zas, Óscar Lema; o concelleiro de Cultura da localidade, Manuel García; o director do festival, Fidel Otero e o Brand Manager SON Estrella Galicia, Víctor Mantiñán, ademais do vicepresidente da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín.

Dirixido aos afeccionados á música folk, a edición deste ano presenta como cabezas de cartel ao grupo de folk-metal Korpiklaani, que compartirá escenario o venres con Gwendal, Pan de Capazo e Os Fillos do Estramonio.

O sábado, os asistentes poderán gozar da música de Milladoiro, Moxie, Rare Folk e Radios Cos. No acto, a vicepresidenta provincial, Goretti Sanmartín, destacou "o valor singular desta festa", da que, dixo, que simboliza a "esencia de ser galego".