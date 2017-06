O sindicato CGT presentou este martes en Vigo a súa proposta alternativa para o ferrocarril galego, que pasa por trasladar os investimentos ao tren de proximidade, potenciando as comunicacións interiores, fronte a un AVE que ten un "custo descomunal", e que non permite compatibilizar o transporte de mercadorías e de viaxeiros.

Segundo lembrou Francisco Sánchez, o AVE non soluciona os problemas do ferrocarril en Galicia, onde a poboación é dispersa, e reclamou que se melloren as actuais liñas, electrificándoas na súa totalidade e modificando trazados para mellorar a velocidade.

Entre as propostas do sindicato, destacan a mellora da liña de ancho métrico Ferrol-Ribadeo, ou a da Coruña-Ferrol; garantir a entrada de ferrocarril en todos os portos; implantar a intermodalidade en todas as estacións; garantir a compatibilidade de viaxeiros e mercadorías; ou facilitar as bonificacións nos prezos dos aparcadoiros para os viaxeiros diarios, entre outras propostas.

No caso de Vigo e a súa área, Sánchez reivindicou o saída sur e a construción dunha variante no Porriño que, cun investimento duns 400 millóns de euros, permitiría distribuír o tráfico ferroviario cara á liña do Miño e cara a Portugal. Coa electrificación das vías e outras melloras, poderíase realizar a viaxe entre a cidade olívica e Ourense "nuns 70 minutos".

CONEXIÓN VIGO-MADRID

Con respecto á conexión entre Vigo e Madrid, a CGT criticou a acumulación de investimento no tren de alta velocidade e o "malgasto" da variante de Cerdedo. Segundo os responsables do sindicato, a entrada do AVE en Galicia debería facerse ata Ourense e, desde esa cidade, cun intercambiador, distribuír as liñas cara ao norte (Santiago-A Coruña-Ferrol) e cara ao sur (Vigo).

As melloras nas vías actuais permitirían lograr "velocidades altas", para conectar Vigo con Madrid nunhas 4 horas, un tempo "suficientemente competitivo".

Por outra banda, o responsable do sindicato en Vigo, Xosé Manuel Quinteiro, incidiu na necesidade de apostar polo tren de proximidade para conectar a cidade con outras localidades da área metropolitana e coa Universidade ou con polígonos empresariais da comarca.

Así mesmo, reclamou melloras nos trens diarios entre Vigo e Madrid, desviando un das viaxes por Santiago para dar servizo aos viaxeiros de Pontevedra ou Vilagarcía, e ampliar os horarios na liña do Eixo Atlántico.

MEDIO DE TRANSPORTE "ELITISTA"

Pola súa banda, o coordinador das plataformas en defensa do ferrocarril de Galicia, Alberto Díaz, denunciou que o Goberno leva "anos" cun proceso de "desmantelamento e privatización" do ferrocarril, e reivindicou que se recupere como "servizo público".

Ademais, advertiu de que esa privatización, os recortes nos servizos e no persoal, e a priorización dos investimentos na Alta Velocidade, están a converter ao tren nun medio de transporte "elitista", que só poden pagar algúns, e que non permite compatibilizar o transporte de viaxeiros e o de mercadorías.

Ao mesmo tempo, lembrou, péchanse estacións e apeadeiros de proximidade, déixanse " de lado" centos de quilómetros de vías convencionais, sen mantemento nin investimento, e créanse as condicións para que os usuarios "deixen de usar o tren".