Expertos españois e suízos presentarán en Ourense as novidades para construír edificios con consumo cero de enerxía

O XI Simposio sobre Enerxías Renovables, que se celebrará este xoves no recinto feiral de Expourense, contará coa presenza de once expertos españois e suízos que explicarán o papel da arquitectura á hora de construír edificios auto sustentables e cun mínimo consumo de enerxía.

Así o explicaron este martes os responsables desta xornada, organizada en Expourense coa asesoría da empresa Investigación Geotérmica (Ingeo), que conta coa colaboración de Gas Natural de Galicia, e que está dirixida a profesionais da construción.

Durante a presentación da xornada, no recinto feiral de Expourense, a representante de Ingeo, Lucía Novelle, incidiu en que nesta edición o protagonismo terao "o papel que xoga o deseño do edificio á hora de falar de eficiencia enerxética".

Ademais de dar a coñecer os novos materiais que se empregan para a construción de edificios auto sustentables, os relatores tamén incidirán noutros aspectos menos coñecidos, como os estudos pormenorizados do clima no lugar no que se vai a construír o edificio.

Nesta ocasión está prevista a participación de dez profesionais chegados de España e de Suíza, que ofrecerán as súas conferencias entre as 10,00 e as 19,00 horas.

CONFERENCIAS

A primeira das conferencias correrá a cargo do catedrático de Construción e Tencología Arquitectónica da Escola Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Javier Neila, que, segundo os organizadores, "é a gran referencia en Europa ao falar de arquitectura bioclimática".

O arquitecto galego César Portela falará sobre o uso da madeira nas súas obras máis emblemáticas; mentres que o delegado de Gas Natural en Galicia, Fernando Campos, falará sobre a aposta desta empresa polas enerxías renovables.

Pola tarde está prevista a participación de dous representantes da empresa suíza Chiché Architecs, unha das principais referencias europeas no sector da eficiencia enerxética. Lionel Chiché e María Taboada, dará a coñecer exemplos reais de edificios cun consumo "próximo a cero" en Suíza.

Entre os relatores tamén está prevista a participación do arquitecto catalán, Joan Lluis Casajuana, autor da rehabilitación arquitectónica e enerxética da Residencia Infantil Joan Riu de Xirona; e do enxeñeiro vasco Ricardo García, que falará sobre os puntos crave na eficiencia enerxética dos edificios.

Ademais das conferencias, as empresas que participen neste simposio contarán cun espazo expositivo para presentar as súas novidades en produtos relacionados coa eficiencia enerxética e as enerxías renovables.