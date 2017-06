Liberada unha persoa tras caer por un desnivel co seu vehículo en Barreiros (Lugo)

Os Bombeiros excarceraron este martes a unha persoa que resultou ferida tras caer por un terraplén co seu vehículo na localidade lucense de Barreiros.

Segundo informou a Central de Atención a Emerxencias 112-Galicia, o suceso ocorreu sobre as 15,15 horas no quilómetro 577 da estrada N-634, cando o vehículo no que viaxaba a vítima caeu por un desnivel dun cinco metros, entre dúas árbores.

Ata a zona desprazáronse efectivos dos Bombeiros de Barreiros, Protección Civil e persoal sanitario do 061, aínda que a vítima rexeitou recibir asistencia sanitaria. Un guindastre encargouse de retirar o vehículo.