Tres novos recursos terminolóxicos facilitarán o uso do galego no campo das Belas Artes

O Centro Ramón Piñeiro acolleu este martes a presentación dos vocabularios galego-italiano de Belas Artes das disciplinas de arquitectura, pintura e escultura, editados polo Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela (USC) e que facilitarán o uso do galego nestes campos.

O secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, que participou na presentación, sinalou na súa intervención que se trata de "ferramentas terminolóxicas de gran utilidade" que "desenvolven directrices" do Plan de Normalización Lingüística en relación á "implantación do corpus do idioma propio de Galicia", que "incide na necesidade de seguir elaborando vocabularios sistemáticos plurilingües das linguaxes de especialidade".

Valentín García eloxiou a iniciativa da USC de seguir impulsando estes manuais "que constitúen pontes de comunicación" que inciden na "visibilidade" do galego e "na súa proxección no mundo por medio do sector do turismo cultural e do mundo das belas artes".