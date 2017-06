A Comisión de Recursos Naturais do Comité das Rexións coñece sobre o terreo o sector lácteo en Galicia

Unha delegación da Comisión de Recursos Naturais (NAT) do Comité Europeo das Rexións visitará este mércores Galicia para coñecer de primeira man a realidade do sector lácteo da Comunidade.

A visita responde a unha invitación da Xunta e permitirá aos participantes coñecer 'in situ' unha explotación láctea e unha queixería, situadas nos concellos coruñeses de Curtis e Touro, respectivamente.

O obxectivo desta iniciativa é mostrar a importancia deste sector en Galicia, que constitúe a novena rexión europea produtora de leite, cuns 2,5 millóns de toneladas, que representan case o 40% do total español. Ademais, os máis de 9.000 gandeiros da Comunidade supoñen o 56% do total nacional e as 350.000 vacas do censo galego son o 40% do conxunto de España.

O Goberno da Xunta quere que os membros da Comisión coñezan directamente as características da produción de leite en Galicia para "pór de manifesto a importancia que para Galicia teñen as políticas comunitarias de fomento da actividade agraria e gandeira", así como a relevancia de "manter os dous alicerces da PAC".

A visita prodúcese, ademais, nun "momento clave", apunta a Xunta, no que se están iniciando as negociacións sobre a PAC despois do 2020 e resulta, por tanto, "moi oportuna para sensibilizar aos expertos da NAT sobre o impacto que teñen nas diferentes rexións europeas as medidas adoptadas no ámbito europeo en relación co campo en xeral e co sector lácteo en particular".