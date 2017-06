Doce grupos emerxentes gañan a primeira edición do concurso de maquetas SonidosMans

Doce grupos emerxentes gañaron a primeira edición do concurso de maquetas SonidosMans, organizado a través dunha plataforma web e destinado á promoción de músicos e grupos emprendedores de España e Portugal, segundo informou a Fundación Paideia Galiza-Estudos Mans.

Foto A Fundación Paideia Galiza | Fonte: Europa Press

Á presentación asistiron os representantes de cinco do seis festivais colaboradores (Carlos Rodríguez de Portamérica, Berta Domínguez de Sonrías Baixas, Xoán Quintáns de Revenidas, Antonio Caneda de Atlantic Fest e Fredo Reboreda de O Marisquiño), que acompañaron a Guillermo Vergara, vicepresidente de Fundación Paideia Galiza, na lectura do fallo do xurado.

Os grupos gañadores nesta primeira edición de SonidosMans son Fizzy Soup (Cuenca) e Say My Name (A Coruña); Hexany (A Coruña) e The Soul Breakers (Pontevedra); Néboa (Lisboa/Catoira) e CintaAdhesiva (Vigo).

Tamén foron premiados Zapa! (Santiago de Compostela) e SonDaRúa (Ponteareas); Komodo (Vigo); Audionave (A Coruña); TR3S (Ames) e Praia Desmaio (A Coruña).

Os grupos resultaron elixidos de entre un total de 1.010 maquetas participantes nesta primeira edición de SonidosMans, sumando as recibidas individualmente por cada un dos concursos.