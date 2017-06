Ferreiro entretense xogando coa súa tableta mentres Podemos defende a moción de censura

O alcalde da Coruña, Xulio Ferreiro, da Marea Atlántica, foi fotografado este martes na tribuna de convidados do Congreso dos Deputados, en Madrid, xogando coa súa tableta mentres interviña na tribuna a portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, en defensa da moción de censura de Pablo Iglesias.

O alcalde da Coruña, xogando coa súa tableta no Congreso | Fonte: María Jamardo.

Ferreiro é un dos chamados 'alcaldes do cambio' que se desprazaron a Madrid para apoiar ao líder de Podemos no debate da moción de censura ao Goberno de Mariano Rajoy. Na mesma tribuna de convidados estaban tamén os rexedores Pedro Santisteve (Zaragoza), Martiño Noriega (Santiago de Compostela), Jorge Suárez (Ferrol) e o tenente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, entre outros.

Cando interviña no hemiciclo Irene Montero, que pronunciou un discurso de máis de dúas horas para abrir o debate, Ferreiro foi fotografado xogando coa súa tableta. A foto foi difundida nas redes sociais pola empresaria viguesa María Jamardo, que presidiu a partido Sociedad Civil e Democracia (SCD) que fundou Mario Conde.

"Xulio Ferreiro, alcalde de La Coruña, encuentra el discurso de Irene Montero pelín largo... y se ha marcado un 'Villalobos'", chanceou na súa conta de Twitter, lembrando cando se sorprendeu á deputada 'popular' Celia Villalobos xogando ao 'Candy Crush' mentres presidía o Pleno do Congreso e interviña Mariano Rajoy.

O certo é que Ferreiro, a diferenza de Villalobos, non se atopaba no Congreso en calidade de deputado, senón como simple convidado; con todo, si sorprendeu que preferise xogar co seu aparello electrónico que atender ao discurso de apertura do debate de moción de censura a cargo de Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos, grupo no que está integrada En Marea.

A foto foi obxecto de numerosos comentarios nas redes sociais e foi destacada en practicamente todos os medios de información do Estado.