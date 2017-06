Fomento eliminará restricións de tráfico da AP-9 polas obras na contorna de Rande para evitar atascos no verán

O Ministerio de Fomento avanzou este martes que reforzará as medidas destinadas a evitar atascos motivados polas obras de ampliación da autoestrada AP-9 durante o próximo verán, tal e como solicitou o Goberno galego.

Segundo explicou a Xunta, os responsables de Fomento trasladaron á conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que está previsto eliminar, antes do período de maior intensidade de tránsito de vehículos dos meses de verán, restricións de tráfico impostas polo avance das obras de ampliación da autoestrada á altura de Rande.

Concretamente, o 1 de xullo reabriranse ao tráfico os carrís pechados do acceso á AP-9 desde o Corredor do Morrazo, que se manterá plenamente operativo ata finais de agosto.

Na mesma liña, na reunión mantida entre ambos os departamentos constatouse o impacto positivo das medidas adoptadas nos exercicios anteriores para evitar os colapsos de tráfico nas áreas de peaxe, que consistiron tanto no reforzo do persoal como na remodelación das prazas de cobro de Cecebre, Teo e Pontevedra, así como na mellora da seguridade da saída cara ao nó de Curro, de ligazón coa Autovía do Salnés.

Por ese motivo, o Ministerio de Fomento garantiu que manterá a atención para conseguir que nos momentos de maior tráfico as áreas de peaxe dispoñan de "todos os medios humanos necesarios para evitar retencións".

SUBVENCIÓN DE PEAXES

Por outra banda, o secretario de Estado de Infraestruturas confirmou que, proximamente, elevarase ao Consello de Ministros o Real Decreto que eximirá á Xunta de Galicia de seguir financiando con 6 millóns de euros ao ano a subvención das peaxes da AP-9 en Rande e A Barcala.

Así, o Consello de Estado emitiu xa o ditame favorable sobre o Real Decreto que o fará posible, e que, ademais, reducirá "sensiblemente" o diñeiro público que ingresa a concesionaria por esa subvención, manténdoa intacta para os usuarios.