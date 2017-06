O Museo da Construción Naval de Ferrol incorpora unha mostra de faros e sistemas de axuda á navegación

A sede do Museo da Construción Naval de Ferrol, que xestiona a Fundación Exponav, alberga desde a tarde deste martes unha exposición denominada 'Faros, 2.000 anos Guiando aos Navegantes', e que consta dunha colección histórica de sistemas de axuda á navegación, propiedade tanto de Portos do Estado, que a cedeu por un período de cinco anos, como da Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

Museo da Construción Naval de Ferrol | Fonte: Europa Press

Na inauguración oficial desta exposición, o consellerio de Política Social, José Manuel Rey Varela, asegurou que "esta nova achega é un valor engadido a esta exposición e a todo aquilo que Ferrol ten que ofrecer tanto aos seus cidadáns como a aqueles que a visitan", ademais de incidir en que "Ferrol non se entendería sen o faro do seu escudo, onde algúns buscaron mesmo a súa orixe".

A través das 100 pezas aquí instaladas, a mostra busca que os visitantes "coñezan a orixe e a evolución dos faros", dixo Rey Varela, que comprometeu o apoio do Goberno da Xunta "con esta e outras propostas para este gran espazo expositivo permanente".

Pola súa banda, o presidente de Portos do Estado, José Llorca, tamén destacou que se trata dunha "magnifica iniciativa que parte do legado" do que dispón a entidade poida exporse en Ferrol, "pasando a formar parte da oferta cultural deste museo e que este patrimonio estea ao servizo de toda a cidadanía".

DESPEDIDA

O almirante do Arsenal Militar de Ferrol, Francisco Javier Romeu Caramelo, que exerce como presidente da Fundación Exponav por designación, tamén destacou que este museo "ten que ser un lugar de encontro entre a industria, a sociedade e a comunidade científica, para posibilitar o coñecemento do pasado naval e así poder comprender mellor o presente e o futuro".

O almirante engadiu que este é "posiblemente" o seu último acto como presidente da Fundación, debido ao seu paso á reserva, o que aproveitou para "agradecer aos patróns, benefactores e a todas as persoas que traballan de maneira desinteresada para que este museo e fundación sexan moito máis importante".

CARACTERÍSTICAS

Entre o material exposto no edificio de Herrería hai que apuntar a presenza de sistemas de aceso de faros, maquinarias de reloxaría, ópticas de cristal de roca, bucinas de sirenas, un radio faro e ata sete maquetas. Na mostra destaca, polo seu gran tamaño, unha aboia de aceiro, de máis de nove metros de altura, que durante anos estivo situada na Punta de San Martín, sinalando o veril da canle de entrada á ría de Ferrol.

Entre as máis antigas, está exposta a óptica orixinal do faro de Punta Estaca de Bares, situada en Mañón (A Coruña), instalada no ano 1850 e que foi considerado un punto estratéxico para a navegación no Plan Xeral da Iluminación Marítima dos Portos e Costas de España e Illas Adxacentes de 1847.