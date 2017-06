Transparencia Internacional inclúe a Galicia entre as comunidades que non publican os seus contratos e a Xunta négao

O Goberno español só cumpre na actualidade tres dos 26 compromisos que alcanzou no Cumio Anticorrupción celebrado en Londres en 2016, segundo se desprende do informe provisional que presentou Transparencia Internacional España (TI-España), cuxos datos relativos a contratos nas institucións públicas reflicte que Galicia é unha das comunidades que non cumpre aínda a obrigación de publicar na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP).

A nivel autonómico, son só 10 (60%) as comunidades que cumpren a obrigación de publicar na Plataforma de Contratación do Sector Público (PCSP) as súas licitacións son Asturias, Baleares, Canarias, Castela-A Mancha, Castela e León, Cataluña, Madrid, País Vasco, A Rioxa e Valencia. As que non o fan son Cantabria, Andalucía, Aragón, Estremadura, Galicia, Murcia e Navarra.

"A finalidade última é que o Goberno español cumprise a finais de xullo a maioría dos seus compromisos porque a corrupción é a segunda preocupación dos españois", declarou o presidente de TI-España e catedrático da Universidade Autónoma de Madrid (UAM), Jesús Lizcano.

Lizcano, con todo, sinalou que o organismo ao que represente non pretende "suspender a ninguén", senón que persegue "que melloren os avaliados" en materia de transparencia.

Pola súa banda, o membro do Comité de Dirección de TI-España Jesús Sánchez expresou que o problema da transparencia é que "non existe vontade política" para lograla; mentres que o presidente do Observatorio de Contratación Pública, José María Gimeno, opinou que ser transparente debería ser "un principio primordial do bo goberno".

Segundo o informe, dos 26 compromisos adquiridos en Londres por España, só se cumpren tres na actualidade, mentres que cinco están "en proceso" e 18 permanecen incumpridos e inactivos.

A XUNTA REMITE Á SÚA PLATAFORMA

A Xunta de Galicia, pola súa banda, emitiu un comunicado no que lembra que todos os seus contratos están dispoñibles para a cidadanía na Plataforma de Contratación incluída no seu Portal de Transparencia, un sitio web no que "todos os interesados poden acceder e consultar as licitacións realizadas polo Goberno autonómico".

Galicia, apunta a Administración, foi en 2010 a "primeira comunidade en contar cunha Plataforma de Contratación do seu sector público". Alí publícase toda a información específica en materia de contratación pública.

Paralelamente, hai meses asinouse un convenio para conectar a Plataforma de Contratación de Galicia coa Plataforma de Contratos do Estado e a día de hoxe estanse "facendo as probas técnicas necesarias" para que a segunda recolla tamén a información.