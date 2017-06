Citan a declarar como testemuñas ás xefas dos servizos de Farmacia do CHUS e CHUAC polo caso da hepatite C

O titular do Xulgado de Instrución número tres de Santiago citou a declarar este mércores 14 de xuño, en calidade de testemuñas, ás xefas de Farmacia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) e do Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), María Jesús Lamas Díaz e María Isabel Martín Herranz, respectivamente, no marco da causa aberta pola subministración de tratamentos da hepatite C.

Segundo informaron a Europa Press fontes da acusación particular, as declaracións comezarán ás 11,00 horas deste mércores no Xulgado de Instrución número tres de Santiago.

Ademais, precisaron estas mesmas fontes, desde o xulgado está a notificarse ás familias das vítimas para ofrecerlles o exercicio de accións.

Desde a propia plataforma galega de afectados por hepatite C, acusación particular na causa, pídeselles ás familias das vítimas que continúen loitando para que se siga investigando, pero aconséllaselles non personarse como acusación particular debido ao custo que isto supón.

No que respecta aos dous altos cargos do Servizo Galego de Saúde (Sergas) investigados por prevaricación e homicidio imprudente pola administración dos fármacos da hepatite C, Félix Rubial e Carolina Gómez-Criado, estes defenderon o pasado mes de febreiro nos xulgados de Santiago a súa actitude "dilixente" á hora de autorizar os medicamentos.

Actualmente, aínda teñen que comparecer cinco membros da subcomisión que decidía os tratamentos.