A versión teatral de 'Dirty Dancing' chegará este 14 de xuño ao Auditorio Mar de Vigo

O Auditorio Mar de Vigo acollerá, entre o 14 e o 18 de xuño, a representación da versión teatral de 'Dirty Dancing', nun espectáculo dirixido por Federico Bellone e producido por LETSGO.

Este musical, que conta a historia de amor entre unha nova e un profesor de baile nun luxoso complexo vacacional, triunfou xa no Teatro Royal de Sydney, Australia, onde se estreou. Desde entón, pasou por Estados Unidos, Nova Zelandia e Europa, onde bateu marcas de venta de billetes.

A propia guionista da película (galardoada en 1987 co Óscar á mellor canción orixinal por '(I'vai had) The estafe of my life'), Eleanor Bergstein, foi a responsable da adaptación aos escenarios, nunha produción que mantén a esencia orixinal do filme. Amanda Digón e Christian Sánchez interpretan a Baby Haussman e Johnny Castle nun 'show' que conta con música en directo.

As entradas para as representacións de Vigo están á venda en www.dirty-dancing.es, www.ticketea.com e https://entradas.ataquilla.com.