Inditex gaña 654 millóns no primeiro trimestre, un 18% máis, e eleva un 14% as súas vendas

Inditex rexistrou un beneficio neto de 654 millóns de euros durante o primeiro trimestre do seu ano fiscal 2017-2018 (desde o 1 de febreiro ao 30 de abril), o que supón un aumento do 18% respecto ao mesmo período do exercicio anterior, segundo informou este mércores a compañía.

Nova tenda Zara, a máis grande do mundo, xunto ao Corte Inglés de Castelá | Fonte: Europa Press

En concreto, as vendas situáronse en 5.569 millóns, un 14% máis, apoiadas nun "sólido desempeño operativo". A tipo de cambio constante, a cifra de crecemento das vendas foi do 12,5%.

A compañía situou a marxe bruta en 3.240 millóns de euros, o que representan un 14% máis e o 58,2% das vendas.

Respecto ao comezo do segundo trimestre, no período comprendido entre o 1 de febreiro e o 3 de xuño, as vendas en tenda e 'en liña' a tipo de cambio constante creceron un 12%.

O beneficio bruto de explotación (Ebitda) de Inditex foi de 1.113 millóns de euros durante o primeiro trimestre fiscal, o que supón unha alza do 17%, en tanto que o beneficio neto de explotación (Ebit) situouse en 834 millóns de euros, un 18% máis.

Os gastos operativos mantivéronse baixo "estrito" control durante o trimestre, para finalizar crecendo un 13%, principalmente como resultado da nova superficie comercial aberta durante o período e inclúen todos os gastos de lanzamento de novas tendas e 'en liña'.

A xunta de accionistas celebrarase o 18 de xullo e nela o consello de administración proporá un dividendo total correspondente ao exercicio 2016 de 0,68 euros por acción, dos cales 0,34 euros foron pagados o 2 de maio e o resto será desembolsado o próximo 2 de novembro.

CASE 10.700 NOVOS EMPREGOS NO ULTIMO ANO

O grupo, cuxa posición financeira neta é de 5.700 millóns de euros, conseguiu xerar 10.668 novos postos de traballo nos últimos doce meses, dos cales 2.242 foron en España.

A compañía repartiu o pasado abril 42 millóns de euros entre uns 84.000 empregados de tendas, fabricación, loxística, cadeas e filiais con máis de dous anos de antigüidade, como segunda parte do plan extraordinario de participación dos traballadores no crecemento de beneficios da empresa.

Este plan reparte o 10% do incremento do beneficio neto, polo que a cantidade a distribuír correspondente a 2016 fose de 28 millóns de euros, que o grupo incrementou noutros 14 millóns de euros.

Tras o pago deste segundo tramo do plan, a compañía repartiu entre o seu persoal 79,4 millóns de euros como resultado do plan extraordinario 2015-2016 de participación en beneficios.

Ademais, o grupo anunciou un novo plan de participación para o período 2017-2018, de iguais características.

Estas cantidades súmanse tanto aos 493 millóns de euros distribuídos entre todo o persoal en concepto de curmás e retribución variable ligada a obxectivos concretos, como á retribución fixa salarial que en 2016 superou os 3.100 millóns de euros.

SEGUEN OS INVESTIMENTOS

Ademais, o grupo continúa cos investimentos vinculados co seu crecemento, que seguen sendo un dos motores da "permanente actualización e modernización", cunha perspectiva social e ambiental en todos os seus ámbitos.

Neste período destaca a inauguración das novas oficinas de Stradivarius na zona do Vallès, en Cerdanyola (Barcelona), onde se instalou o persoal de deseño e servizos centrais da marca.

Ademais, ao longo de maio e xuño anunciáronse os proxectos de dous novos hubs loxísticos que se construirán nos próximos meses, un na localidade holandesa de Lelystad e outro na coruñesa da Laracha, que van complementar e servir de apoio ás plataformas centrais loxísticas existentes en España. O investimento nestes centros superará os 150 millóns de euros.

Así mesmo, todas as cadeas do grupo incrementaron a súa presenza internacional a través da súa plataforma integrada de tendas físicas e 'en liña'.

Durante o trimestre incorporáronse catro novos mercados 'en liña', coa apertura da tenda virtual de Zara en Tailandia, Malaisia, Singapura e Vietnam, e en paralelo continuouse ampliando e optimizando a presenza do grupo nos 93 mercados nos que está presente, culminando o período con 7.385 tendas.

Ademais, a tenda 'en liña' de Zara comezará a súa actividade en India na segunda parte do ano.

O primeiro trimestre do ano foi especialmente activo na apertura de tendas emblemáticas como o Zara de 6.000 metros cadrados de superficie total, distribuídos en catro plantas, en Castelá 79, no icónico núcleo de Azca, unha das principais arterias empresariais e comerciais Madrid.

Durante o inicio do exercicio 2017, todas as cadeas desenvolveron novas iniciativas comerciais, entre elas #DressedinDutti, unha nova iniciativa de Massimo Dutti a través de Instagram que permite aos usuarios comprar desde o contido que comparten na rede social.

#DressedinDutti está dispoñible en 13 países, incluíndo España, Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, México ou Italia, entre outros.