Inditex aprobará o 18 de xullo en xunta o pago dun dividendo de 0,68 euros, un 13,3% superior

A xunta xeral de accionistas de Inditex aprobará previsiblemente o próximo 18 de xullo o pago dun dividendo correspondente ao exercicio 2016 de 0,68 euros por acción, equivalente a 2.117 millóns de euros en función do número actual de accións con dereito a percibilo e un 13,3% superior ao repartido o ano anterior.

Así consta na orde do día da xunta remitido este mércores á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Desta cantidade, pagáronse 0,34 euros por acción o pasado 2 de maio en concepto de dividendo a conta, mentres que o próximo 2 de novembro repartiranse outros 0,34 euros por acción en concepto tanto de dividendo complementario como de dividendo extraordinario.

Así, o fundador e primeiro accionista de Inditex Amancio Ortega, ingresará este ano 1.256 millóns de euros en concepto de dividendos da compañía, fronte aos 1.108 millóns de euros que percibiu por leste mesmo concepto o ano pasado.

Ortega é o primeiro accionista do xigante téxtil, cunha participación do 59,294%, equivalente a un paquete de 1.848 millóns de accións.

Pola súa banda, a súa filla Sandra Ortega, que posúe o 5,053% da firma galega, cobrará este ano máis de 107 millóns en dividendos de Inditex.

Ademais da aprobación da retribución ao accionista, a xunta reelixirá previsiblemente a Deloitte como auditor de contas da sociedade e do seu grupo para o exercicio social 2017.

Así mesmo, os accionistas abordarán a reelección de José Arnau, como conselleiro coa cualificación de dominical.

En concreto, o consello de administración de Inditex está integrado por Pablo Isla como presidente, José Arnau como vicepresidente, e Amancio Ortega, Pontegadea Investimentos, Denise Patricia Kingsmill, Rodrigo Echenique, José Luís Durán, Carlos Espinosa de los Monteros e Emilio Saracho como conselleiros.

Inditex rexistrou un beneficio neto de 654 millóns de euros durante o primeiro trimestre do seu ano fiscal 2017-2018 (desde o 1 de febreiro ao 30 de abril), o que supón un aumento do 18% respecto ao mesmo período do exercicio anterior.

En concreto, as vendas situáronse en 5.569 millóns, un 14% máis, apoiadas nun "sólido desempeño operativo". A tipo de cambio constante, a cifra de crecemento das vendas foi do 12,5%.

A compañía situou a marxe bruta en 3.240 millóns de euros, o que representan un 14% máis e o 58,2% das vendas.

Respecto ao comezo do segundo trimestre, no período comprendido entre o 1 de febreiro e o 3 de xuño, as vendas en tenda e 'en liña' a tipo de cambio constante creceron un 12%.

O beneficio bruto de explotación (Ebitda) de Inditex foi de 1.113 millóns de euros durante o primeiro trimestre fiscal, o que supón unha alza do 17%, en tanto que o beneficio neto de explotación (Ebit) situouse en 834 millóns de euros, un 18% máis.