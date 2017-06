Salvamento confirma que non hai contaminación en zona do afundimento e recolle restos do barco afundido en Vigo

Salvamento Marítimo confirmou este mércores que non hai contaminación na zona do afundimento do pesqueiro 'Rúa Primero', con porto base na Guarda (Pontevedra), na Ría de Vigo tras recoller restos do barco.

Así o sinalaron a Europa Press fontes de Salvamento Marítimo, que explicaron que ás 3,30 horas deste mércores recibiuse pola canle VHF o aviso do pesqueiro de que encallara nos Carallóns, na Ría de Vigo, pero o catro tripulantes atopábanse ben.

Por iso, o Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo mobilizou a embarcación 'Salvamar Mirach' e o helicóptero 'Pesca 1', da Xunta, que izou "un a un" aos tripulantes tras comprobar que o barco estaba case afundido despois de sufrir unha vía de auga.

Finalmente o barco, que estaba envorcado sobre un costado, afundiuse e o catro tripulantes rescatados foron evacuados ao Hospital Álvaro Cunqueiro (HAC) de Vigo.

Salvamento Marítimo concretou que ás 7,00 horas deste mércores a 'Salvamar Mirach' comprobou na zona do naufraxio que o pesqueiro se afundira e "non se apreciaba contaminación".

A 'Salvamar Mirach' recolleu material do pesqueiro que se atopaba na auga na zona do afundimento e depositouno no Porto de Baiona.