Santander concretará nos próximos días unha solución a minoritarios de Popular que perderon o seu diñeiro

O Banco Santander concretará nos próximos días unha solución aos pequenos accionistas do Popular que eran clientes do banco, que acudiron á ampliación de capital de maio de 2016 e que perderon todo o seu investimento tras a resolución da entidade decretada pola Xunta Única de Resolución, segundo avanzou o vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya.

Banco Santander | Fonte: Europa Press

"En canto aos accionistas do Banco Popular, o mecanismo de resolución contempla que as accións se amorticen, o que implica que perden o seu valor. Isto é unha decisión das autoridades, previo a que Santander compre o banco", aclarou Cendoya en declaracións á Cadea Cope recollidas por Europa Press.

"No entanto --agregou-- xa dixo Ana Botín (presidenta do Santander) que imos analizar ben todas as situacións para ver que solucións pódense tomar cos pequenos accionistas que son clientes do banco e que foron á ampliación de capital do Popular de hai un ano. Creo que unha vez que acabemos todo o proceso de análise, nos próximos días poderemos ser máis concretos".