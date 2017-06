O presidente de Inditex, Pablo Isla, afirmou que o negocio do xigante galego en España segue sendo "moi saudable", con crecementos das vendas en superficie comercial comparable ('like for like').

Durante a conferencia ante os analistas, o primeiro executivo da compañía propietaria de Zara resaltou que o grupo segue vendo oportunidades de crecemento en moitos mercados, entre eles España. "O negocio en España segue sendo moi saudable e seguimos moi activos neste mercado con importantes aperturas", resaltou Isla.

A pesar de que Inditex non detalla en resultados trimestrais a evolución por marcas, Isla destacou que Zara achega aproximadamente as dúas terceiras partes das vendas, á vez que resaltou a boa marcha dos conceptos novos e en especial o desempeño de Uterqüe, Oysho e Massimo Dutti.

Inditex rexistrou un beneficio neto de 654 millóns de euros durante o primeiro trimestre do seu ano fiscal 2017-2018 (desde o 1 de febreiro ao 30 de abril), o que supón un aumento do 18% respecto ao mesmo período do exercicio anterior.

En concreto, as vendas situáronse en 5.569 millóns, un 14% máis, apoiadas nun "sólido desempeño operativo". A tipo de cambio constante, a cifra de crecemento das vendas foi do 12,5%.

"O trimestre caracterizouse pola diferenciación das tendas de referencia globais con aperturas relevantes e reformas", sinalou Isla, quen destacou entre elas o Zara situado en Paseo da Castelá, Zara Opera de París, Zara White City de Londres, Astana (Kazajistán) ou China.

O presidente de Inditex reiterou que non se aprecia unha baixada da marxe bruta, xa que de feito subiu 0,1 puntos porcentuais ao pasar do 58,1% das vendas no primeiro trimestre fiscal 2016-2017 ao 58,2% no mesmo período de 2017-2018. En concreto, a compañía situou a marxe bruta en 3.240 millóns de euros, o que representa un 14% máis.

Así mesmo, Isla afirmou que o grupo galego non levou a cabo cambios significativos na súa política de prezos, que, segundo dixo, é estable en todos os mercados nos que opera.

Por último, o presidente de Inditex referiuse a as iniciativas tecenológicas da firma, cuxo obxectivo é mellorar a atención ao cliente, pero sempre sen perder de vista que o primordial é a colección e que todo está sempre baixo o paraugas do modelo de negocio integrado de tenda física e 'en liña'.

Neste sentido, Isla resaltou a evolución do despregamento da tecnoloxía RFID, implantada case ao 100% en Zara e estase iniciando en Massimo Dutti. A compañía prevé que nun prazo de tres anos completouse o despregamento en todas as cadeas.