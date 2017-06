Porto do Son nega enchufismo nas oposicións

Con todo, o Concello di que “non é correcto, como se dá a entender, que algúns aspirantes se ‘atrevesen’ a denunciar supostas irregularidades”. A Administración argumenta que estas reclamacións son normais en calquera oposición e que de feito, presentáronse 5 alegacións, das que 4 foron aceptadas.

Luis Oujo | Fonte: cnportodoson.es

Entre as varias acusacións lanzadas por opositores e Portodos, a máis grave é que un examinador do tribunal tería facilitado as respostas a unha examinada durante o exame de Policía Local. Ante isto, o Concello asegura que “o tribunal indicou que en ningún momento se facilutaron a ningún aspirante as respostas”. A municipio alega que “o documento que un dos aspirantes considerou que se trataba do cadro de respostas era, na realidade a listaxe de admitidos e excluíodos” e que así se mostrou ao examinado que protestou durante a proba.

Un dos aspirantes presentou un recurso de reposición pola vía oficial por este incidente. Polo menos outros dous candidatos protestaron nas redes sociais no mesmo sentido. O Concello desestimou o recurso baseándose nas citadas alegacións.

Sobre o feito de que dúas das persoas supostamente enchufadas lograran a mesma puntuación exactamente na proba de coñecementos, o Concello explica que é simplemente porque fallaron e acertaron igual número de respostas, ao igual que sucedeu noutros tres empates.

O municipio non entra na denuncia de que 3 das 4 persoas que se fixeron cun contrato temporal sexan, segundo Portodos, familiares ou persoas próximas a amizades do alcalde Luís Oujo. A Administración remitiu a este xornal un informe tanto dos recursos presentados como das puntuacións corrixidas ao estimar varias alegacións.