Detido un veciño de Ourense por dous atracos con arma de fogo no barrio da Ponte

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a un home ao que se lle imputa a autoría de dous delitos de roubo con intimidación realizados no barrio da Ponte, nos que intimidou aos responsables dos establecementos cun arma de fogo.

Os feitos que motivaron a detención, segundo relata a Policía Nacional, ocorreron o 10 de xuño sobre as 20,00 horas cando se recibiu unha chamada na Sala do 091, na que a responsable dunha clínica situada na Rúa Ribeira de Canedo manifestou que acaba de sufrir un atraco a punta de pistola por parte dun home, do que achegou características.

O individuo entrou no negocio e encañonó coa arma á altura do peito, mentres lle pedía o diñeiro, momento en que apareceu o seu marido, o que fixo que o atracador se dese á fuga cunha man chea de nada e outra cousa de ningunha.

Minutos máis tarde recibiuse outra chamada na Sala 091 na que de novo unha muller manifestou que acababa de ser atracada a punta de pistola no seu negocio, unha carnicería, dunha zona próxima ao atraco frustrado denunciado anteriormente.

Supostamente o individuo introduciuse dentro do mostrador onde traballa e apuntoulle cunha pistola no estómago, e intimidouna para que abrise a caixa rexistradora. Como a muller temía pola súa vida, segundo concreta a Policía Nacional, entregoulle o seu contido, que ascendía a case 400 euros.

A Comisaría de Ourense estableceu un dispositivo de peche con todos os efectivos en servizo para localizar e deter ao individuo e pór fin á súa actuación delituosa "dado que a mesma xerou enorme alarma social entre os veciños do barrio da Ponche", segundo apuntan as mesmas fontes.

O Grupo de Investigación da Comisaría de Ourense (UDEV) fíxose cargo da investigación e procedeu á detención do autor dos feitos na mañá do 13 de xuño, tras o que foi trasladado a dependencias policiais para continuar coas xestións oportunas.

ARMA

A pesar de recoñecer a súa participación nos feitos, non foi posible recuperar a arma que portaba, segundo indica a Policía, "dado que manifesta que ao verse acosado polo despregamento policial, montado no barrio da Ponche, decidiu desprenderse da arma, manifestando que a arroxou ao Río Miño, sen poder precisar exactamente a zona".

A Unidade de Investigación continúa as xestións co fin de poder localizar a arma e "evitar así que no futuro poida ser usada noutros feitos delituosos", segundo destaca a Policía.

O detido, de 41 anos idade e natural de Ourense, conta con 11 arrestos anteriores. Está previsto que pase este mércores a disposición xudicial.