Cada ano pechan en Galicia un cento de quioscos afogados polo monopolio da distribución

Existe o convencemento xeralizado de que os quioscos están a desaparecer das rúas por mor de Internet e do aumento no consumo de prensa e revistas dixitais. Pero o certo é que tras o peche de centos destes tradicionais puntos de venda existen outras causas obxectivas, concretamente, o "sistema abusivo do monopolio da distribución", que está levando á creba aos quiosqueiros. Calcúlase que cada ano pechan en Galicia arredor dun cento de quioscos, incapaces de soportar a presión á que son sometidos polo sistema de distribución, que lles obriga a pagar por adiantado o enviado, non o vendido, e sen poder decidir o número de exemplares a recibir. Mentres, denuncian os quiosqueiros, os editores de prensa "miran para outro lado". Hai anos que a plataforma 'Rebelión Kioskos', creada pola viguesa Lola Estévez, vén denunciando esta situación de indefensión do gremio, apoiada agora polo BNG grazas á iniciativa de Serafín Otero, Manuel Caride e Xabier Peréz Igrexas, que trasladaron ao Parlamento galego, a través do deputado Luís Bará, unha proposición non de Lei para a regularización deste sector. Coa quiosqueira Lola Estévez e con Serafín Otero —responsable e portavoz local do BNG en Vigo— falamos sobre a problemática dos quiosqueiros galegos e a nova vía que se abre para tentar salvar centos de postos de traballo.

Protesta en Vigo dos quiosqueiros | Fonte: Ernesto IIkerman.

"En Galicia, nos dous últimos anos pecharon uns 200 quioscos. Hai vilas onde xa non queda ningún quiosco, hai zonas onde en 2,5 quilómetros non atopas ningún".

LOLA ESTÉVEZ, 'REBELIÓN KIOSKOS

Canto tempo levan con esta batalla?

A batalla non é nova, leva moito tempo. O que pasa é que non se fixo, ou moi poucas veces, pública; era unha batalla pechada no círculo dos quiosqueiros, distribuidores e editores. Eu levo pelexando doce dos case catorce anos que levo co meu quiosco.

A plataforma 'Rebelión Kioskos' nace en Vigo, pero chegou a máis quiosqueiros de Galicia e do resto de España? Canta xente hai implicada neste grupo?

'Rebelión Kioskos' nace en Vigo, e nace para dar a coñecer publicamente cal é a nosa situación, para unir un sector dividido tanto pola demografía como pola mentalidade. Tamén é creado porque os non asociados non temos voz nin voto, e era unha maneira de estar todos e todas nun mesmo grupo para facer valer os nosos dereitos como PV, tanto cara as distribuidoras como os editores. Pero tamén teñen cabida todos e todas as que estean dispostas a pelexar por unhas condicións xustas, sexa asociado ou non. Ademais, son ben recibidas as asociacións, xa que temos que facelo en conxunto.

Somos 340 membros e do sector quiosco roldamos case os 300 de todo o territorio español. Todos teñen voz, todos poden expoñer a súas dúbidas ou o seu malestar; o fin é conseguir un consenso entre todos para poder cambiar as cousas.

Cales son as súas principais demandas?

Temos varias demandas pero as principais son:

Que nos cobren sobre o vendido, non sobre o enviado. O funcionamento das distintas distribuidoras é mandar mercadoría de luns a venres, envían o que queren e as cantidades que lles dá a gana. O peche de facturación é o venres, aínda que nós podemos devolver o que non vendemos, nin queremos, nin pedimos, pero ata o luns non nos recollen a devolución, polo que toda a mercadoría que mandaron durante a semana non cha abonan ata a próxima factura, polo que ves adiantando o diñeiro dunha mercadoría que nin pides nin vendes nin queres. Iso nas semanais, porque nas mensuais tes que agardar un mes e medio para o abono, todo cun pouco de sorte.

Se non podes facer fronte ao pago dunha factura córtanche o servizo —ou sexa, non recibes mercadoría ata pagala—, aínda que teñen un aval tanto en diñeiro coma bancario, pero para eles iso non é para afrontar un impago dunha factura. Porque para comezar, neste negocio cada unha das distribuidoras pide un aval que agora creo que rolda os 4.000 euros por cada unha e se non depositas eses cartos non tes dereito a vender a mercadoría.

"Non podemos acceder a outras distribuidoras, ou compras ás do monopolio ou non vendes. Entre elas teñen un 'pacto' oficioso polo que onde traballa unha non entra a outra".

Temos en Vigo só dúas distribuidoras, unha de prensa nacional e outra de revistas —xa que o Faro de Vigo e La Voz de Galicia distribúen eles a súas cabeceiras—, e non podes acceder a outras distribuidoras, ou lles compras a elas ou non vendes. Entre elas teñen un 'pacto' —oficioso, non oficial— polo que onde traballa unha non entra a outra.

Tamén pedimos que quiten o que elas chaman traballos auxiliares ou xestion de servizo, o que son “portes” de toda a vida. Cóbrannos segundo a zona do quiosco (nalgunhas hai ata tres distribuidoras) e dependendo da distribuidora que sexa, entre 10,97 e 37 euros, aínda que hai algunha que chega a cobrar 45 euros máis IVE á semana, polo que vimos pagando entre 49,05 euros e 102,68 euros máis IVE ao mes; un total de 2354,40 euros e 4928,64 euros máis IVE ao ano por quiosco, e todo sae das nosas ganancias, que son entre un 20-25 por cento do PVP. Para eles somos o seu fondo de liquidez. Éche o mesmo como se chame a distribuidora, éche o mesmo da parte do territorio á que pertenzan, todas teñen o mesmo sistema abusivo.

Queremos ser os donos e donas dos nosos negocios, polo que queremos pedir a mercadoría segundo as nosas vendas, pedir o que vendemos e as cantidades que precisamos, só así poderemos sobrevivir.

Pedimos tamén que as subscricións sexan para recoller no quiosco, tanto de prensa como de revistas, e que nós fagamos a entrega no domicilio.

Tamén queremos que se deixe de facer publicidade nas cabeceiras coa oferta de subscrición a un 30-40 por cento máis barato que no quiosco. Para nós iso é competencia desleal, xa que nós non podemos ofertar nada debido á imposición do prezo, que non nos deixa manobra algunha para poder manter os clientes.

Esiximos ademais que nas promocións por cartilla non pidan os datos do cliente, xa que é a forma que utilizan para subscribir os nosos clientes.

E finalmente, que as promocións pasen todas pola canle de vendas, non por canles externas, coma por exemplo Correos.

Teñen datos ou estimacións de cantos negocios pecharon nos últimos tempos por esta situación?

En Galicia, nos dous últimos anos pecharon uns 200 quioscos, dos cales un 30 por cento foron en Vigo. Nestes intres hai vilas onde xa non queda ningún quiosco, hai zonas onde en 2,5 quilómetros non atopas ningún. Noutras comunidades autónomas o peche anda máis ou menos pola mesma porcentaxe.

"A distribuidora galega DISGASA si ten o sistema que nós precisamos, sen avais, sen portes e cobrando a mercadoría sobre a vendida, non sobre a enviada".

Tentaron negociar cos distribuidores?

Coas distribuidoras nós non podemos negociar xa que só recoñecen as asociacións como interlocutoras. Eu, a nivel persoal, si falei con elas e non recoñecen que son portes o que nos cobra, bótanlle a culpa ao editor, que lles obriga a enviar esas cantidades descomunais de mercadoría. Din que non poden cambiar o sistema de facturación, xa que teñen moita mercadoría con prazos distintos de pago (semanais, mensuais, bimensuais, etc.). O caso é que si se pode facer ese cambio do seu sistema, xa que eu persoalmente me sentei, falei e teño un trato cordial cunha distribuidora galega, que é DISGASA, que ten o sistema que nós precisamos, sen avais, sen portes e cobrando a mercadoría sobre a vendida, non sobre a enviada, con cobro diario da súa cabeceira e das promocións. E o que imos tentar é que teña a oportunidade de poder levar máis cabeceiras,. Polo de agora xa ten a distribución da revista 'Hola' e as súas cabeceiras na maioría das provincias galegas, menos en Vigo, xa que as distribuidoras fan firmar aos editores exclusividade, e mentres non remate o contrato, que pode ser de ata cinco anos, non poden cambiar.

"Por que dicimos que os editores miran para outro lado? Pois é sinxelo: saben do abuso das distribuidoras, saben que o peche masivo dos puntos de venda é polo sistema abusivo".

Tamén sinalan aos editores de prensa por mirar para outro lado. Que parte de responsabilidade teñen? Que lles piden?

Por que dicimos que os editores miran para outro lado? Pois é sinxelo: saben do abuso das distribuidoras, saben que o peche masivo dos puntos de venda é polo sistema abusivo que teñen. Eles só se preocupan de sacar a súa mercadoría á venda, pero nunca se preocuparon de como chegaba. A eles tamén lles cobran os portes, que son aos que realmente lles corresponde pagalos, pero non din nada, nin se pronuncian cando saben que nós tamén os pagamos. Non se preocupan de como chega a súa cabeceira ao quiosco; ás veces non podes poñer algunha á venda, xa que ven deteriorada, rota, etc. Non teñen ningún control sobre elas e ese é un gran fallo pola súa parte, porque eles e nós perdemos de vender polas condicións nas que chega a mercadoría.

Na man do editores está romper coa exclusividade, de abrir o mercado a outras distribuidoras que, como DISGASA, teñan un sistema factible para nós. Non permitirlles que nos cobren a mercadoría por adiantado, senón unha vez vendida, e non permitirlles cobrarnos os portes, xa que eles xa os pagan.

Tiveron ou tentaron ter algunha reunión cos editores?

No caso dos editores, tamén só falan coas asociacións, só a elas as recoñecen como interlocutoras. No meu caso accedín a un editor nacional (pídeme que non diga a que editorial pertence) co que teño boa relación, e están dispostos a romper cos conflitos, achegarse a nós e colaborar en conxunto para atopar melloras e así fomentar que a canle de venda tradicional siga viva. Imos seguir traballando neses avances e cambios, e tendemos as nosas mans a outros editores nacionais para chegar a acordos e facer cambios que melloren a nosa canle. Se nós melloramos, eles melloran.

"A baixada de vendas de xornais é máis consecuencia de que non temos unha prensa libre e de calidade en papel que de Internet".

Vostedes achacan ao abuso dos distribuidores a principal responsabilidade do peche dos quioscos, pero tamén é certo que Internet mudou as cousas e a xente cada vez máis prefire o dixital ao papel. En que medida afecta un factor e outro (comisións dos distribuidores e Internet) aos seus negocios?

Non imos negar que a Internet é tamén parte do noso problema, pero non é o primordial. Eu teño clientes que o que fan é botarlle unha ollada as noticias na Internet e logo mercan o papel, xa que neste país aínda hai moita xente que só quere o papel, non só en prensa, tamén en revistas e libros. A baixada de vendas é máis consecuencia de que non temos unha prensa libre e de calidade en papel que da Internet en si. Co tempo irán mudando os costumes, pero polo de agora aínda se quere o papel.

O noso maior problema é o sistema abusivo do monopolio da distribución de prensa nacional e revistas, que non podamos ser donos e donas do noso negocio, que teñamos que vender o que eles queren, pagando por adiantado a mercadoría e os portes deixando así aos PV sen liquidez para poder investir noutras cousas. Nós pechamos máis polo abuso do monoplio que pola Internet. As súas condicións obsoletas e leoninas son as que nos levan á quebra.

Pode ser rendable un quiosco hoxe en día?

A día de hoxe, tal e como está montada a distribución de prensa nacional e revistas, non é rendable montar un quiosco só con prensa e revistas, si é rendable se a tes como complemento a outras cousas. Pero se conseguimos que a proposta non de lei saia adiante e se os editores están dispostos a rachar co a exclusividade, romperase o monopolio. Entón poderán entrar no mercado outras distribuidoras como DISGASA, cun sistema factible para nós. Se os editores están dispostos a escoitar aos non asociados —non só ás asociacións— e a traballar en conxunto para atopar formas e solucións para fomentar a venda nos quioscos das súas cabeceiras, se as distribuidoras nacionais están dispostas a cambiar o seu sistema abusivo e deixar entrar a outras, e que nós poidamos escoller o que queremos vender, as cantidades que precisamos, sen portes, e podendo comprar na distribuidora que queiramos, entón a canle de vendas tradicional poderá manterse viva. Non sendo así pecharemos un tras outro e tanto editores como distribuidores seguirán o noso paso.

Agora o BNG decidiu dar un paso adiante para axudalos pola vía política cunha proposición non de lei. Como foron eses contactos e que buscan?

Nesta pregunta vou contestar só unha parte, a outra, os detalles da proposición non de lei, prefiro que a conteste o BNG.

O meu primeiro contacto foi Serafín Otero —foi co primeiro que falei—. No mes de novembro tivemos a primeira reunión, na que tamén estaba Manuel Caride, onde a miña compañeira mais eu puidemos explicarlles a nosa realidade. Na segunda que mantivemos xa estaba Xabier Pérez Igrexas, con máis compañeiros e compañeiras nosos, onde nos presentaron a iniciativa da proposta non de lei para a regularización do sector, xa que ven un abuso de poder monopolístico da distribución de prensa nacional e revistas. Polo que o contacto con BNG foi moi positivo, dende o minuto un estiveron dispostos a apoiarnos, xa que somos un sector que non temos protección legal, a nosa normativa é obsoleta —non vai acorde con tempos nos que vivimos— xa que é do ano 1972. O 10 de abril pasado fixemos a rolda de prensa co parlamentario Luis Bará que é o que leva a proposta polo BNG ao Parlamento de Galicia.

Contactaron con outras forzas políticas?

Todo isto téñeno todas as formacións políticas, xa que me encarguei eu de enviarlles mensaxes para dar a coñecer a nosa situación e o que precisamos. Mantiven un contacto con Antón Sánchez [Anova-En Marea] e estamos a espera de que poidamos ter unha reunión con el para pedir o apoio da súa forza política á proposta no Parlamento de Galicia; o resto aínda non se pronunciou.

SERAFÍN OTERO, BNG

Por que se implica o BNG nesta loita dos quiosqueiros e como foron os encontros con este sector?

Levamos traballando man a man co sector, que está organizado na plataforma 'Rebelión Kioskos', que traballa fundamentalmente en Vigo e na súa área de influencia, desde hai varios meses. Representantes deste colectivo puxéronse en contacto connosco, mantivemos un primeiro encontro no que nos trasladaron a súa problemática e desde ese momento puxémonos a traballar para impulsar unha iniciativa que permita poñer fin á situación de abusos que padecen por parte do monopolio da distribución de prensa. Foron varias as xuntanzas e desde o Bloque apoiamos todas as accións e convocatorias que impulsaron. Forma parte da nosa maneira de traballar e de entender a política. As portas do BNG están abertas de par en par para todas as persoas e colectivos. Na cidade de Vigo podemos gabarnos de manter unha moi estreita relación co tecido social. Para nós é esencial.

"O que se reclama é de xustiza e sería incomprensíbel que non se apoiase. Con todo, PP e PSOE xa teñen máis que demostrada a súa total indiferenza".

Cales son os obxectivos da proposición non de lei?

Trátase dunha proposición non de lei para que o Parlamento galego inste á Xunta a reclamar do Goberno español un novo marco regulatorio para a distribución de prensa e revistas que poña fin ás prácticas monopolistas e aos abusos que se constatan no sector, e que afogan sobremaneira aos quioscos e vendedoras de prensa até o punto de provocar que cada ano boten o feche preto dun cento de estabelecementos en Galiza. A situación a nivel normativo é claramente anómala, hai unha norma preconstitucional, de 1972, que a xurisprudencia entende tacitamente derrogada. O Tribunal de Defensa da Competencia ten recollido en numerosas resolucións a necesidade dun marco regulatorio, pero os sucesivos gobernos estatais nunca atenderon ese reclamo.

Esperan que haxa acordo no Parlamento?

A proposición non de lei xa foi presentada polo deputado Luís Bará hai varias semanas e en pouco tempo deberá someterse a consideración do Parlamento. Entendemos que o que se reclama é de xustiza e sería incomprensíbel que non se apoiase poñer fin aos abusos e prácticas monopolsitas de empresas privadas que afogan todo un sector. Con todo, tanto PP como PSOE xa teñen máis que demostrada a súa total indiferenza cando foron goberno en Madrid.