Os desafiuzamentos aumentan en Galicia mentres baixan no resto do Estado

Os desafiuzamentos aumentaron en Galicia un 14,4% no primeiro trimestre do ano, segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en base ao informe da Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ). Á súa vez, o número de execucións hipotecarias iniciadas no tres primeiros meses do ano aumentaron por primeira vez desde abril de 2105. Con iso, ráchase a tendencia á baixa rexistrada no últimos sete trimestres.

En concreto, de xaneiro a marzo, presentáronse 289 demandas fronte ás 276 no mesmo período do ano anterior o que supón un incremento interanual da 4,7% fronte ao descenso do 26,4% de media estatal.

En todo o Estado, as execucións hipotecarias baixaron en todas as comunidades autónomas coa excepción de Cantabria, Galicia e Madrid, segundo se desprende do informe 'Efectos da crise económica nos órganos xudiciais'.

LANZAMENTOS

Mentres, o número de lanzamentos practicados entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo deste ano tamén experimentaron un incremento, neste caso dun 14,4% respecto ao mesmo período do ano anterior ao pasar de 598 a 684.

Destes, como consecuencia de procedementos de execución hipotecaria, producíronse 205 fronte aos 181 de 2016, o que supón un incremento interanual do 13,3%.

Por outra banda, por procedementos derivados da Lei de Arrendamentos Urbanos rexistráronse 453 fronte aos 399 do período anterior, un 13,5% máis. Os lanzamentos enmarcados no apartado doutras causas pasaron de 18 o ano pasado a 26 no primeiro trimestre deste ano.

No ámbito estatal, o número de lanzamentos practicados no primeiro trimestre de 2017 foi de 17.055, o que supón unha suba do 2,2 por cento respecto dos rexistrados no mesmo período do ano pasado. O dato supón o primeiro incremento interanual no número de lanzamentos practicados despois de sete trimestres consecutivos de descenso.

XULGADOS DO MERCANTIL

En canto á actividade dos Xulgados do Mercantil, a estatística sinala que prosegue o descenso nos concursos presentados nos mesmos. Así, en Galicia, fronte aos 89 que se rexistraron no tres primeiros meses de 2016, pasouse a 77 o que supón unha baixada do 13,5%.

Con respecto aos concursos das persoas naturais non empresarias que, desde a modificación da Lei Orgánica do Poder Xudicial que entrou en vigor o 1 de outubro de 2015 corresponden aos Xulgados de Primeira Instancia e Instrución, presentáronse en Galicia no primeiro trimestre 18 fronte ao sete do mesmo período do ano pasado.

DEMANDAS POR DESPEDIMENTOS

En canto aos expedientes do artigo 64 da Lei Concursal relativos á modificación substancial das condicións de traballo de carácter colectivo (ERE's), en Galicia rexistráronse no primeiro trimestre do ano nove fronte aos 12 do mesmo período do ano anterior, o que supón un descenso do 25%.

Á súa vez, as 1.367 demandas por despedimentos presentadas no Xulgado do Social supoñen un descenso interanual da 4% fronte ao ascenso do 7,9% rexistrado de media estatal.

O informe sinala, ademais, que un descenso dos procedementos monitorios presentados no primeiro trimestre nos Xulgados de Primeira Instancia e de Primeira Instancia e Instrución. En Galicia, presentáronse 6.973 fronte aos 7.231 do ano pasado o que supón un descenso interanual do 3,6%.