A folga de 48 horas que os estibadores secundan desde as 8.00 horas deste mércores está a provocar un "paro total" da rede de portos españois, dado o masivo seguimento deste colectivo do paro, que rexistra unha adhesión do 100%, segundo informaron a Europa Press en fontes de Coordinadora de Traballadores do Mar, principal sindicato do gremio.

Porto de Valencia | Fonte: Europa Press

O sindicato destaca non obstante que a xornada de folga desenvólvese con normalidade, "sen incidentes e cun estrito cumprimento dos servizos mínimos fixados polo Ministerio de Fomento.

"Os servizos mínimos están a cumprirse a machada", aseguran en fontes de Coordinadora, que convocou o paro xunto con CC.OO., UXT, CIG e CXT.

O paro de estibadores, que sucede ao tres secundados a pasada semana, estenderase durante 48 horas ininterrompidas, isto é, ata as 8.00 horas do venres 16 de xuño.

A folga ten lugar despois de que este martes concluíse sen acordo unha nova reunión entre os sindicatos de estibadores e a patronal Anesco sobre a negociación do novo convenio tras a reforma do sector aprobada polo Goberno.

SERVIZOS MÍNIMOS E IMPACTO

Os servizos mínimos fixados por Fomento ante o novo paro garanten o 100% das operacións de estiba para mercadorías perecedoiras ou perigosas e para abastecer ás illas, Ceuta e Melilla.

Para o resto de servizos, fixa a "porcentaxe de servizos necesario para garantir un rendemento non inferior ao 50% dunha xornada comparable por horario, tipo de mercadoría e terminal".

A folga afecta a un sector crave da economía, o da carga e descarga dos barcos nos portos, as instalacións polas que cada ano pasan o 86% dos produtos que entran no país e o 60% dos que se exportan, en total, mercadorías valoradas nuns 350.000 millóns. Fomento estima que tras tres xornadas de paros parciais secundadas a pasada semana xeraron perdas por uns 36 millóns de euros.