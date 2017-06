O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, presentou este mércores Galicia ante o grupo CITIC como "a mellor opción para seguir ampliando os seus investimentos en Europa". Así, destacou que nesta visita ao país asiático establecéronse "pontes de confianza" entre esta compañía chinesa e o Goberno galego.

Fonte: Europa Press

A Xunta indicou que durante a visita ás instalacións do grupo, onde se reuniu co presidente de CITIC HIC, Yu Zhangfa, Feijóo incidiu na competitividade da Comunidade galega como "o mellor aval" da súa candidatura para que a empresa chinesa desenvolva novos proxectos, fábricas e cre postos de traballo.

"Tivemos unha longa xornada de traballo que nos ocupou toda a tarde de onte, a cea e o xantar de hoxe", subliñou o mandatario galego, que recalcou que con esta reunión establecéronse "pontes de confianza" entre o primeiro grupo empresarial de China e o Goberno galego, segundo concreta a Xunta.

Ademais, Feijóo explicou que outro dos obxectivos do encontro foi a "confirmación da consolidación do investimento de CITIC Censa en Galicia", xa que o grupo está presente na comunidade desde que en 2011 adquiriu o 100% da empresa Gándara Censa S.A., especializada en calderería e situada no Porriño.

CONSOLIDACIÓN

"O presidente da compañía mostrounos o seu compromiso de manter o investimento, de incrementala e de consolidala dentro do tecido industrial de Galicia", aseverou.

O titular do Goberno galego concluíu a reunión, segundo sinala a Xunta, "agradecendo a oportunidade de coñecer máis de preto o traballo e os obxectivos desta multinacional con presenza en Galicia" e expresou o seu "optimismo" ante unha decisión que a empresa tomará a finais de ano.

"Ímonos optimistas e confiados en que CITIC HIC siga en Galicia e poida ampliar as súas instalacións e o seu cadro de persoal na comunidade", sentenciou, para matizar que "a candidatura de Galicia está xa formalmente presentada e as relacións de confianza entre o grupo e o Goberno galego quedaron concretadas".

Con máis de 170.000 empregados, segundo apunta a Xunta, "CITIC é actualmente a maior empresa de China e unha das maiores multinacionais do mundo", presente en 53 sectores da economía, desde maquinaria e fundición, ata seguros, inmobiliarias ou saúde.