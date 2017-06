O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, asegurou este mércores que o hospital Nicolás Pena de Vigo "cumpre todos os requisitos" necesarios para atender á poboación e aos pacientes de saúde mental alí ingresados, e lembrou que "as condicións no Rebullón eran bastante peores".

O Conselleiro De Sanidade En Vigo. | Fonte: Europa Press

Así o afirmou, en declaracións aos medios, antes de participar no acto con motivo do 25 aniversario da Escola de Enfermaría de Povisa. O conselleiro insistiu en que "cando se fixo a reordenación (da área sanitaria) foi para mellorar a situación". "Hoxe, cando pasaron case dous anos desde que o primeiro paciente chegou ao Álvaro Cunqueiro, o cambio foi importantísimo", constatou.

En todo caso, insistiu en que "iso non significa que haxa que quedar parados" e que a sanidade está en constante "evolución", polo que se mantén o "compromiso de mellorar día a día". "O que mellorou o Nicolás Pena foi moito", insistiu.

Por outra banda, con respecto ao peche de camas no verán no Chuvi, o conselleiro incidiu en que o Hospital Álvaro Cunqueiro "é un dos máis activos de Galicia", e que "vai ter actividade adicional no verán para mellorar as listas de espera". "É un compromiso da Xunta e ímolo a facer", reiterou.

Finalmente, con respecto ao procedemento xudicial aberto pola morte de varios pacientes por Hepatites C, repetiu o seu desexo de que o proceso "se resolva canto antes", e insistiu en que os profesionais do Sergas "actuaron sempre buscando o mellor servizo, coidado e seguridade dos pacientes".

ESCOLA DE ENFERMARÍA DE POVISA

O conselleiro de Sanidade fixo estas declaracións antes de participar nun acto con motivo do 25 aniversario da Escola de Enfermaría de Povisa, un centro no que se formaron máis de 1.300 alumnos, segundo explicou o presidente do Padroado da Escola, José Silveira.

No marco das celebracións deste aniversario, o centro social Afundación acolleu este mércores unha xornada, na que participou a presidenta de Joint Commission International, Paula Wilson, encargada de pronunciar unha conferencia maxistral sobre a seguridade dos pacientes.