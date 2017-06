Accionistas minoritarios e non minoritarios do Banco Popular estudan denunciar pola vía civil, "a máis rápida", á Xunta Única de Resolución (JUR) europea e ao Fondo de Reestruturación Ordenación Bancaria (FROB), así como a posibilidade de iniciar arbitraxes de protección de investimentos contra o Estado español por parte de investidores estranxeiros cuxos títulos valores foron "confiscados".

Sucursal, banco Popular | Fonte: Europa Press

Segundo confirmou a Europa Press Bernardo Cremades, avogado de Cremades e Asociados, despacho en negociación con distintas asociacións de investidores afectados, expoñen "demandar e non denunciar" aos mecanismos europeos e ao Fondo de Rescate Español porque é a vía "máis práctica".

"Expomos un recurso contencioso administrativo dobre. Por unha banda, contra a decisión da JUR ante o Tribunal Europeo de Xustiza, e, por outro, contra a decisión do FROB implementando a decisión da JUR ante a Audiencia Nacional", explicou.

Ademais, Cremades confirmou que tamén están a analizar "eventuais reclamacións por vía civil" contra o Banco Popular e os seus administradores, como xa fixeron a Organización de Consumidores e Usuarios (OCU) e os accionistas minoritarios da entidade --agrupados a través da Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec)-- mediante o despacho de avogados Cremades & Calvo Sotelo.

"Non necesitamos unha gran investigación das contas, pódeas investigar un perito, pero se pomos como analogía o caso Bankia, a maioría dos que reclamaron pola súa saída a bolsa xa recuperaron o seu diñeiro pola vía civil, mentres que pola penal o xuízo aínda está aberto. A vía penal vai moito máis lenta e non a vemos conveniente", aclarou.

O BCE NON FACILITA O INFORME REALIZADO POR DELOITTE

Segundo publicou o diario 'Cinco Días', os accionistas da Sindicatura de Popular, que posúen case o 10% do capital do banco, tamén estudan a posibilidade de demandar ao Mecanismo Único de Resolución (MUR). Fontes da agrupación de investidores consultadas por Europa Press non quixeron facer declaracións, do mesmo xeito que a Sociedade Xeral Financeira e Fiduciaria (Sogefi), que conforma a Sindicatura de Popular xunto coa Unión Europea de Investimentos (UEI).

Doutra banda, Bernando Cremades tamén quixo deixar claro que solicitaron "insistentemente" ao Banco Central Europeo (BCE) o informe de Deloitte polo que a JUR resolveu o banco. "Non nolo entregaron. Dinnos que xa verán se o publican ou non", apuntou.

Neste sentido, Cremades indicou que había varias "alternativas" que se poderían haber adoptando antes que a resolución da entidade e a súa posterior venda ao Banco Santader por un euro.

"Creo que ao plan 'b' levado a cabo por Deutsche Bank, contratado polo Banco Popular, para facer unha ampliación de capital acudirían, presumiblemente, os accionistas maioritarios, porque se viron na encrucillada de acudir a unha nova ampliación ou a perder completamente o seu investimento. Cun desconto atractivo, acudise ata eu porque o banco cotizaría cun desconto importante referente aos seus activos", engadiu.

Así mesmo, sinalou que outras posibilidades poderían ser a citada recapitalización do banco, a ampliación das súas liñas de crédito ou mesmo haber segregado unidades de negocio. "Podería vender os activos tóxicos do ladrillo a un fondo voitre por céntimos sobre o dólar. Tiraron por medio e non valoraron outras opcións", lamentou.

Finalmente, aínda que non deu nomes das posibles asociacións demandantes por confidencialidade, afirmou que se pechan algún acordo poderían representar a "centos ou miles" de afectados. "Estamos a englobar a accionistas minoritarios e non minoritarios para facer unha fronte común e tomar as decisións pertinentes", concluíu.