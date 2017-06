Os representantes de turismo de Madrid, Baleares, Andalucía, Galicia e Castela e León insistiron este mércores na necesidade de que o Goberno aprobe "unha regulación mínima común" para todas as comunidades autónomas, para así poder facer fronte a problemas derivados dos novos modelos colaborativos e plataformas de aluguer vacacional, segundo transmitiron na xornada 'Retos do sector turístico en España', organizada hoxe en Madrid por Funcas en colaboración coa Cámara de Comercio.

Xornada 'Retos do sector turístico en España' | Fonte: Europa Press

"España ten que demostrar que é un país serio e que aquí non se pode facer calquera cousa", dixo a secretaria xeral para o Turismo de Andalucía, Susana Ibáñez, quen apoiou as peticións tanto do director xeral de turismo de Madrid, Carlos Chaguada, como da directora xeral de Turismo de Baleares, Pilar Carbonell, quen insistiron na necesidade de pór unhas normas comúns ao turismo en España.

Entre os retos expostos, coincidiron na necesidade de sentar "unhas bases reguladoras mínimas comúns" para todas as comunidades autónomas, para loitar contra a estacionalidade e a sustentabilidade e a masificación e sobre todo, para afrontar o reto que expoñen os alugueres vacacionais, especialmente nas rexións baseadas no modelo de 'sol e praia', como Andalucía e Baleares.

A representante das illas aproveitou a súa intervención para falar do caso particular de Baleares e dos seus problemas cos alugueres vacacionais. "España debe vender calidade e seguridade como país e o Goberno de España debe regulalo", dixo Carbonell, quen incidiu en que sen a axuda do Estado non se pode competir coas plataformas colaborativas. "Touréannos como queren", recalca a representante turística de Baleares.

Todos os relatores mostraron a súa preocupación fronte a factores como a estacionalidade, a sustentabilidade e a masificación, esta última non só nas rexións de 'sol e praia', expondo a importancia de ofrecer unha maior diversidade de servizos para repartir xeográfica e estacionalmente as visitas turísticas.

"O ESTADO DEBE LIDERAR"

Os relatores recalcaron a necesidade de estar unidos como representantes de España en primeiro lugar, non como organismos independentes. "Somos parte dun conxunto e o Estado ten que liderar. As competencias téñenas as comunidades pero o dialogo teno o Estado", dixo Ibáñez.

Pola súa banda, o director xeral de Turismo da Xunta de Castela e León, Javier Ramírez, reiterou as peticións reguladoras dos seus compañeiros na mesa. "Non se pode permitir que cada comunidade regule pola súa conta, debemos fomentar unha armonización e ter unha regulación en bloque que non fomente o intrusismo", engadiu.

Finalmente, o exceso de optimismo coas cifras do turismo dos últimos anos tamén se puxo sobre a mesa. Tanto Chaguaceda como Ramírez insistiron en que non hai que confiarse coas cifras e o obxectivo é "seguir traballando".