AMP.- Santander concretará nos próximos días unha solución a minoritarios de Popular que perderon o seu diñeiro

O Banco Santander concretará nos próximos días unha solución aos pequenos accionistas do Popular que eran clientes do banco, que acudiron á ampliación de capital de maio de 2016 e que perderon todo o seu investimento tras a resolución da entidade decretada pola Xunta Única de Resolución, segundo avanzou o vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya.

"En canto aos accionistas do Banco Popular, o mecanismo de resolución contempla que as accións se amorticen, o que implica que perden o seu valor. Isto é unha decisión das autoridades, previo a que Santander compre o banco", aclarou Cendoya en declaracións á Cadea Cope recollidas por Europa Press.

"No entanto --agregou-- xa dixo Ana Botín (presidenta do Santander) que imos analizar ben todas as situacións para ver que solucións pódense tomar cos pequenos accionistas que son clientes do banco e que foron á ampliación de capital do Popular de hai un ano. Creo que unha vez que acabemos todo o proceso de análise, nos próximos días poderemos ser máis concretos".

Cendoya, ademais, indicou que Santander comezará nos próximos días a explicar aos investidores as vantaxes de acudir á ampliación de capital de 7.000 millóns de euros que executará Banco Santander no prazo dun mes para absorber Popular.

"Agora empezamos coas viaxes e co 'road show' para explicar as vantaxes e levantar 7.000 millóns de euros", sinalou o directivo do banco cántabro, que realizará provisións adicionais en Popular por importe de 7.200 millóns de euros para sanear o seu negocio inmobiliario.

TEST DE ESTRÉS

Por outra banda, o tamén director de comunicación do Grupo Santander defendeu que o test de estrés realizadas pola Autoridade Bancaria Europea (AEB) en xullo de 2016, aprobados por toda a banca española, "só miden a solvencia" das entidades e non a súa liquidez.

Así, lembra que a resolución de Popular estivo provocada pola fuga de depósitos que causou unha "falta de confianza total do mercado no banco". "Os test de estrés miden circunstancias normais de xestión", explicou.

Cendoya tamén manifestou que a decisión das autoridades de vender Popular ao prezo simbólico dun euro era a medida "máis eficaz" para garantir os intereses do catro millóns de clientes da entidade e evitar "calquera tipo de efecto contaxio" no sistema financeiro español.

SISTEMA BANCARIO ESPAÑOL

Nesta liña, puxo en valor que o rescate de Banco Popular efectuouse de forma privada e sen custo para o contribuínte, ao considerar "unha sorte" que en España existan entidades grandes e solventes como BBVA e Santander que poidan absorber bancos máis pequenos en problemas.

"Isto non ocorre en Italia, onde un banco con dificultades non pode atopar unha solución como esta", incidiu Cendoya, en referencia á recapitalización cautelar que efectuará o Estado italiano en Banca Monte dei Paschi dei Siena.