Feridas dúas persoas en senllos accidentes de tráfico en Moraña e Ponteareas (Pontevedra)

Dúas persoas resultaron feridas este mércores en senllos accidentes de tráfico múltiples rexistrados na rede viaria da provincia de Pontevedra.

En concreto, en Moraña unha colisión rexistrada sobre as 10,30 horas fronte ao centro de saúde da localidade entre tres vehículos saldouse cunha persoa ferida.

Tras recibir o aviso dun particular, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informou a Urxencias Sanitarias, ao GES da Estrada, a Protección Civil e á Policía Local.

A persoa ferida foi atendida nun primeiro momento no propio ambulatorio, ata onde foi mobilizada unha UVI móbil. A vítima foi evacuada posteriormente a un centro hospitalario.

Mentres, uns minutos antes do outro accidente no termo municipal de Ponteareas, sucedeu un sinistro de tráfico similar, no que unha persoa resultou ferida.

Neste caso, tamén se viron implicados tres vehículos. Os feitos tiveron lugar na estrada que conecta Ponteareas con Areas, á altura da Capela dos Remedios.

O 112 Galicia tivo coñecemento do ocorrido ás 10,00 horas a través dun aviso de Urxencias Sanitarias, tras o que alertou aos Bombeiros de Ponteareas, a Protección Civil e á Guardia Civil de Tráfico.