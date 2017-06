Mobilizacións polo despedimento dunha embarazada

Ademais, o 20 de xuño, o sindicato anarquista chama a acompañar a Ana antes de que entre no acto de concialición no SMAC.

Unha pasada protesta na Praza Roxa | Fonte: CGT

De acordo a versión da central, A.M.P.G. comunicou á empresa que estaba embarazada o 26 de maio. O 29 de maio rescindíronlle o contrato. O sindicato levou o asunto á Xustiza.

Unipost presume de ser o principal operador de correos de España. Ten fama pola precariedade dos seus contratos. A CGT di que son constantes os atrasos nas nóminas. A empresa non respodeu as acusacións do colectivo.