A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, presentará o vindeiro martes ante a comisión de peticións do Parlamento Europeo unha denuncia en nome do comité de empresa do 112 en relación co suposto "gasto neglixente" de fondos europeos na nova plataforma deste servizo na localidade pontevedresa da Estrada, onde se trasladou hai agora dous meses.

Rueda de prensa do 112 con Ana Miranda (BNG) | Fonte: Europa Press

Dous meses, precisamente, nos que os traballadores mantiveron unha folga indefinida --con servizos mínimos do 80%-- á que esperan poder pór fin coa consecución dun acordo coa empresa. Pero, para iso, sinalan á administración como "alicerce fundamental" para resolver un conflito que, no seu apartado laboral, responde á reivindicación de compensacións económicas por parte do persoal, derivadas do cambio das instalacións de San Marcos (Santiago) a A Estrada.

Tras varias reunións entre a compañía e o comité coa mediación do Consello Galego de Relacións Laborais, os traballadores en folga solicitaron á Xunta que lles recibise. No entanto, denuncian que non obtiveron resposta ata unha recente comunicación pública: o director xeral de Emerxencias, Luís Menor, citoulles para este venres, segundo informou a portavoz do comité, Isabel Moares, este mércores en rolda de prensa.

En paralelo, a súa compañeira Susana Camba, ao seu lado, advertiu da "temeridade" de ter funcionando unha ferramenta informática, a nova, que "non está terminada" e "dá fallos". "En principio ía ser a panacea", sinalou esta traballadora, para advertir de que, con todo, é un sistema "moi bonito pero moi pouco operativo" para a xestión de emerxencias.

O SISTEMA, COLGADO MEDIA HORA

Segundo denunciou, "onte --por este martes-- colgouse durante media hora practicamente, e houbo que coller as incidencias con papel e bolígrafo". E, "desgraciadamente", segundo asegurou, "isto é o habitual", con chamadas que non entran ou quedan en espera, segundo o seu relato.

Por iso, a representante do Bloque na Unión Europea, Ana Miranda, informou da denuncia que presentará a semana que vén xunto ao comité de empresa na comisión de peticións da Eurocámara, por "incumprimento da normativa europea" en materia de emerxencias e o seu correspondente trasposición ao estado español --vía decreto-- e á lexislación autonómica --coa lei galega de 2007--.

Esta normativa, así como unha resolución do Parlamento Europeo de 2011, segundo destacou Miranda, esixe que a administración competente, en leste caso a Xunta, encárguese de "verificar" que un servizo "público e gratuíto" como o 112 funciona seguindo certos estándares de calidade e eficacia. En concreto, debe ser "de calidade, fiable, accesible, preciso, rápido e que asegure prestación e informacións rigorosas e fiables".

"Quen ten a responsabilidade máxima non se está responsabilizando", criticou a portavoz nacionalista na comparecencia ante os medios de comunicación, en referencia ao esixible "control" da eficacia, que, ao seu xuízo, "está a fallar".

"ALGUÉN SE BENEFICIOU"

Ana Miranda falou de "descoordinación" e "prestación deficiente" da atención motivadas polos supostos fallos da nova plataforma e suxeriu que "alguén se beneficiou" dos fondos europeos empregados nela.

En concreto, a ferramenta nova licitouse por algo máis de 800.000 euros, dos que un 80%, segundo os datos achegados polos traballadores, correspondeuse con fondos europeos.

Así as cousas, o interese do comité e do BNG é que Europa "se dirixa á Xunta", xa que este servizo é "vital" e as novas instalacións, en lugar dunha mellora, implicaron "empeoramento" do mesmo.

Ademais, Miranda apuntou que prevé preguntar á Comisión Europea polo número de traballadores que debe desenvolver este servizo. O persoal de operadores está conformada por 65 persoas pero as quendas fixan sete na quenda de mañá, nove de tarde e seis de noite --durante o ano-- e nove ou dez de mañá, 12 de tarde e ata oito de noite --na época estival--.

O obxectivo, segundo profundou a nacionalista, non é que se impoña unha sanción á Xunta, senón que se emenden os problemas, aínda que recoñece que "pode abrirse un procedemento de infracción".