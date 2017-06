Lugonovo ten que buscar novo líder

O portavoz de Lugonovo, Santiago Fernández Rocha, anunciou este mércores que renuncia á súa acta de concelleiro para reincorporarse ao seu traballo como profesor no colexio de Abadín, onde volverá impartir clases a estudantes de quinto e sexto de primaria.

Santiago Rocha foi o voceiro municipal de Lugonovo | Fonte: lugonovo.gal

Rocha explicou que obedece a que tomou "a decisión" de non presentarse ás próximas municipais, e faino dous anos despois de ser a cabeza de cartel de Lugonovo en 2015. Esta decisión comunicouna "á organización", segundo comentou, á que trasladou que se reincorpora ao colexio. "E se o estima oportuno que busque a outra persoa para que me substitúa no día a día. Estiven dous anos e agora quero incorporarme con normalidade ao meu posto de traballo", remarcou.

Respecto diso, Fernández Rocha abundou en que vai seguir "de concelleiro mentres non chegue a substitución", pero avanzou que en setembro iniciará o curso escolar en Abadín.

"O feito de que adiantase a xuño a miña renuncia é porque a miña praza sairía a concurso para provisionais se non optase a ela antes e non me parecía procedente que saíse a concurso sabendo que vou volver ao meu posto de traballo", concluíu.