Iglesias rende homenaxe a Beiras e abre a porta a unha nova moción de censura

O líder de Podemos aproveitou o seu discurso na moción de censura para render varios homenaxes a figuras da esquerda. Entre elas, Julio Anguita, quen fora líder de Esquerda Unida durante moitos anos, e Xosé Manuel Beiras, quen fora o líder do BNG e ANOVA.

Pablo Igleisias e Xosé Manuel Beiras en Compostela | Fonte: eldiario.es

Do nacionalista galego, Pablo Iglesias dixo que era unha figura irrepetible da que aprendera a necesidade de concibir o Estado como unha entidade plurinacional.

RESULTADO DA VOTACIÓN

Modelo de Estado que Podemos agarda poder compartir co PSOE no Goberno. Hoxe no Congreso escenificouse a derrota da moción de censura (170 votos en contra, 82 a favor e 97 abstencións), pero tamén un tímido achegamento entre os de Pablo Iglesias e os de Pedro Sánchez. Así, os socialistas, como anunciaran, non votaron encontra, senón que se abstiveron.

Iglesias ofreceu abertamente ao PSOE liderar un futuro “pacto para botar ao PP do Goberno”. Así, emprazou aos socialistas a comezar a dialogar xa para montaren xuntos outra moción de censura, ante a “urxencia” para expulsar do Executivo ao “partido máis corrupto de Europa”.

Antón Gómez Reino no Congreso

POSTURA DO POSE

Dende as bancadas socialistas o cambio de ton do líder de Podemos foi ben recibido, con matices. O portavoz socialista, José Luis Ábalos, recolleu o guante: “agradezo o ton e recollo a invitación, pero a moción de censura non vai prosperar”, dixo.

Os socialistas non se comprometeron a negociar unha moción de censura pero deixaron a porta aberta, lembrándolle iso si a Podemos que necesitan máis socios para configurar unha maioría.

"Os socialistas somos os primeiros en valorar a necesidade de censurar a este Goberno censurable. E somos os primeiros dispostos a construír maiorías alternativas nesta Cámara, para desmontar a políticas inxustas do PP e para sacar adiante as reformas xustas que reclama a sociedade española. Aí atoparémonos sempre", declarou o seu voceiro.

Os parlamentarios galegos de En Marea votaron a prol da censura. Na súa intervención, o voceiro de En Marea no Congreso, Antón Gómez-Reino, recriminou este mércores no debate da Moción de Censura o suposto abandono de Galicia por parte do Goberno de Mariano Rajoy.

INTERVENCIÓN DE EN MAREA

“Desde En Marea imos censuralo! Pola súa corrupción, pero tamén polas súas políticas, especialmente en Galicia, onde reduciron o investimento máis dun 30% nos últimos orzamentos”, denunciou Gómez- Reino.

“Desde En Marea imos censuralo! Pola súa corrupción, pero tamén polas súas políticas, especialmente en Galicia, onde reduciron o investimento máis dun 30% nos últimos orzamentos”, dixo Gómez- Reino.

Sobre o debate de modelo de Estado, o voceiro de En Marea indicou que “Galicia é un suxeito de Cambio. Nós aportamos solucións ao reto plurinacional apostando polo diálogo, a fraternidade e o dereito a decidir”. Velaquí a súa intervención íntegra: