A Policía tramitará 400 propostas de sanción de ata 30.000 euros de multa para manifestantes da marcha okupa

A Dirección Xeral da Policía, a través da Subdelegación do Goberno na Coruña, tramitará ao redor de 400 propostas de sanción administrativa contra as persoas que foron identificadas o pasado sábado en Santiago durante a manifestación en apoio ao colectivo Escárnio e Maldizer.

Manifestación E Cargas Policiais En Santiago | Fonte: Europa Press

Segundo fontes policiais consultadas por Europa Press, cada un dos 116 identificados o pasado sábado enfróntanse a tres faltas administrativas --dous graves e unha leve-- que poderían supor multas de ata 30.000 euros conforme á Lei de Seguridade Cidadá.

A marcha do pasado sábado contra o desaloxo do edificio okupado polo colectivo Escárnio e Maldizer saldouse con cargas policiais, dous detidos e centos de identificados logo de que parte dos manifestantes accedesen ao recinto do Colexio Peleteiro, abandonado desde hai anos.

Estas 116 persoas serán propostas para sanción por dúas faltas graves: por unha banda, desobediencia ou resistencia á autoridade e, por outro, "negarse a disolver reunións e manifestacións en lugares de tránsito público cando o ordenen as autoridades". As multas nestes casos oscilan entre os 601 e os 30.000 euros.

Ademais, aqueles que foron identificados o interior do citado colexio enfróntanse a unha falta leve "por ocupación do inmoble", que podería supor unha multa de entre 100 e os 600 euros. Así mesmo, a Policía tamén proporá sanción para outras 16 pesronas "que portaban paus", a dez "que levaban escudos que foron comisados" e a dous "por escalar os muros do colexio Peleteiro".

O SUP PIDE SANCIÓNS "EXEMPLARIZANTES"

Por outra banda, o Sindicato Unificado de Policía (SUP) reclamou "sancións inminentes e exemplarizantes para as persoas que causaron os disturbios na capital de Galicia".

Así mesmo, o sindicato avanzou que se personará nas causas penais "nas que existen axentes da Unidade de Intervención Policial (UIP) feridos".