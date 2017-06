'Verán no Gaiás' propón gozar das potencialidades da Cidade da Cultura con medio centenar de actividades

O programa cultural e de lecer 'Verán no Gaiás' propón medio centenar de actividades para atraer á sociedade cara ao recinto da Cidade da Cultura e así aproveitar as súas potencialidades arquitectónicas e a contorna natural que a rodea.

Concertos, exposicións, ciclos astronómicos ou visitas guiadas, son algunhas das diversas opcións que expón a Xunta neste calendario de actividades, coas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria aspira a captar máis de 50.000 asistentes.

A primeira das propostas, 'Atardecer no Gaiás', propón un ciclo de concertos ao aire libre que traerá a bandas como Triángulo de Amor Bizarro, Malandrómeda, Terbutalina ou Familia Caamagno, entre outras, que elevan a 21 as actuacións previstas entre xullo e agosto.

En leste mesmo campo, celebrarase o II Festival de Bandas Infantís e Xuvenís de Galicia, o 9 de xullo, e a final da liga Galega de Bandas de Gaitas (29 de xullo), ademais dunha nova edición do Encontro de Artistas Novos entre o 27 e o 31 de agosto, coordinado por Rafael Doctor, e dedicado ao intercambio e á interacción entre creadores emerxentes.

O Gaiás acollerá de novo as visitas astronómicas, destinadas á observación do ceo nocturno a través de prismáticos e telescopios coas explicacións de monitores do Observatorio Astronómico Ramón María Aller.

'Camiño ao Gaiás', pola súa banda, propón descubrir o patrimonio de Santiago a través de 'roteiros' que conectan a capital galega coa Cidade da Cultura, en sesións diúrnas e nocturnas, e que permitirán coñecer espazos naturais como o Bosque de Galicia ou o Parque do Lago.

Nesta liña, celebrarase 'Unha noite no bosque', unha acampada destinada a mozas de entre 10 e 13 anos para coñecer a flora e fauna do Bosque de Galicia.

O 19 de agosto, pola súa banda, a praza central da Cidade da Cultura será o escenario de 'Cidade Imaxinaria', con espectáculos de maxia, circo e talleres ao aire libre para toda a familia.

Tamén se celebrarán visitas guiadas, unha intervención artística da man de Fredy Solano, e exposicións como 'Da Árbore á Cadeira', 'Balnearia Bibliográfica', 'A Liña Hejduk', unha mostra sobre 'Vicente Álvarez Neira' e 'Flor Novoneyra', con máis de cen pezas inéditas de Antón Lamazares nas que fusiona a expresión pictórica cos versos do poeta.

"DIVERSIDADE" PROGRAMÁTICA

Esta programación foi presentada no Parque do Lago, unha das novas zonas verdes do Gaiás, e detallada pola directora de Acción Cultural, María Pereira, e a directora-xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez Reboredo.

Tamén presente no acto, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, destacou a "diversidade" desta ampla oferta cultural, "enfocada aos distintos públicos" aos que se dirixe o proxecto do Gaiás e que foi "fidelizando" nos últimos anos.

Neste sentido, apostou por "sacarlle rendemento" a estes espazos arquitectónicos e naturais para darlle a "máxima proxección social" e que os habitantes se acheguen a gozar da cultura e os creadores galegos.