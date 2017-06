O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, defendeu a conveniencia de adiantar a proba de selectividade de setembro a xullo para que as universidades poidan facer "unha planificación máis realista" e evitar que se incorporen alumnos "a metade de curso".

Román Rodríguez explicou que o posible adianto desta proba a mediados de xullo, no curso 2018-2019, responde a unha "reivindicación das Universidades" co obxectivo de que "pase o menor tempo posible" entre a realización deste exame e a incorporación dos novos alumnos ás aulas universitarias.

O conselleiro certificou que co actual sistema producíanse casos de alumnos que "non se incorporaban ás aulas ata o mes de novembro".

Tamén explicou que, para que esta medida fágase efectiva, os centros de Secundaria "deberán facer axustes na recuperación de segundo de Bacharelato", que deberán realizarse en "unha data intermedia" entre maio e xuño.

Rodríguez considerou que o "estreitamento da marxe" para realizar a proba beneficiará tanto aos alumnos como ás universidades, porque "lles permitirá saber en setembro en que grao poden inscribirse", e o primeiro caso, e porque "poderán facer unha planificación máis realista do curso", no segundo.

TERCEIRA FASE DO "PROGRAMA EDUCOU"

Así o sinalou en Ourense tras a firma dun convenio co presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, para pór en marcha a terceira fase do 'Plan Educou', que contempla un investimento de 632.000 euros para obras de mantemento e mellora nos centros públicos de educación infantil, primaria e educación especial da provincia.

O convenio de colaboración co organismo provincial prevé realizar 53 actuacións en 42 centros escolares da provincia. O conselleiro sinalou que poderán acometer obras como cambios de caldeiras, arranxar cubertas e fontanarías, así como renovar instalacións eléctricas dos colexios ourensáns da provincia.

Do mesmo xeito que nas anteriores edicións deste programa as obras de mellora das instalacións deportivas dos centros docentes abriranse ao uso xeral dos veciños fose do horario lectivo.

Para o conselleiro este acordo é un "exemplo de coordinación e cooperación interadministrativa" coa Deputación de Ourense co obxectivo de "optimizar os recursos públicos".

Nesta mesma liña manifestouse Manuel Baltar, que cifrou en 15.400 euros o "investimento medio" que recibirá cada un dos 42 centros educativos ao amparo de "Educou 2017".