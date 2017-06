Unha trintena de persoas deuse cita este mércores fronte ao Parlamento para censurar "a terrible dobre cara" do PP cos refuxiados, pois a súa "evidente estratexia de boas palabras" nos medios contrasta coas súas "accións exemplares e contundentes contra os dereitos humanos".

Manifestación refuxiados | Fonte: Europa Press

En concreto, segundo un manifesto lido a dúas voces por membros da Rede Galega en Apoio ás Persoas Refuxiadas, despois de que o grupo maioritario na Cámara autonómica votase no último pleno en contra de pedir ao Goberno que axilice o traslado de refuxiados.

Respecto diso, os concentrados, entre os que se atopaban membros do BNG e de En Marea, lembraron que solicitar asilo noutro país en caso de perigo de morte "é un dereito" e que os dereitos humanos "non son unha utopía".

"Estamos a incumprir as leis internacionais cando pechamos as portas e negámoslles a entrada", advertiron, antes de constatar que España se comprometeu a acoller 17.337 refuxiados e só recibiu 1.141 en dous anos.

CIFRAS "RIDÍCULAS"

Fronte a estas cifras, "ridículas" en ambos os casos, na protesta fíxose constar que "decenas de miles de persoas seguen atrapadas en campos de concentración dos que non se lles deixa saír en condicións deplorables".

Máis concretamente, segundo datos da Axencia de Nacións Unidas para os Refuxiados (Acnur), o número de refuxiados sirios xa superou a barreira do seis millóns: a guerra orixinou 6,3 millóns de desprazados e máis de 300.000 vítimas mortais.

Neste escenario, a convocados fronte ao Parlamento de Galicia esixiron tomar medidas e preguntaron que se faría se o que se afunde no Mediterráneo, no canto dun bote, fose "un transatlántico de turistas". "Esperariamos a buscarlles traballo e piso a cada un para rescatalos?", finalizaron a lectura do manifesto.